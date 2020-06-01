Полицейский ранен и два человека убиты в результате беспорядков в Айове

Участники беспорядков в американском городе Давенпорте, штат Айова, открыли огонь по сотрудникам полиции в ночь на понедельник, 1 июня. В результате два человека были убиты, двое ранены, в том числе страж порядка. Об этом сообщил начальник полицейского управления города Пол Сикорски.

По его словам, ночью поступили сообщения о беспорядках, в том числе в районе Давенпорта, где находятся крупные магазины. Во время патрулирования города были обстреляны трое полицейских.

«Они попали в засаду. Один сотрудник полиции был ранен», — сказал начальник управления. Он также сообщил, что в результате произошедшего два человека были убиты, еще один получил ранения. Личности этих людей не разглашаются. Несколько человек были задержаны в связи с инцидентом.

Ранее в этот же день сообщалось, что полиция в американском городе Луисвилл, штат Кентукки, застрелила протестующего во время демонстраций, начавшихся из-за смерти афроамериканца Джорджа Флойда.

Беспорядки в США начались с Миннеаполиса, штат Миннесота, где Флойд погиб в результате жесткого задержания полицейскими, сообщается на сайте kp.ru. В Сети появилось видео, на котором стражи порядка надели на мужчину наручники, повалили его и навалились на него втроем, причем один из них наступил ему коленом на шею. На кадрах Флойд несколько раз говорит, что не может дышать, после чего затихает. Мужчина скончался в реанимации. После этого в крупных городах Соединенных Штатов, в том числе в Нью-Йорке, Вашингтоне, Лос-Анджелесе, Атланте, Лас-Вегасе и Фергюсоне, вспыхнули протесты.

Президент страны Дональд Трамп ввел режим ЧС в Миннеаполисе и еще в 40 городах, в том числе и в столице. Мэр Миннеаполиса установил в городе комендантский час.

Ранее экс-советник бывшего президента США Барака Обамы Сьюзан Райс заявила, что за протестами в США может стоять Россия. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил на это, что «подобные инсинуации никак не могут отражать официальную точку зрения Вашингтона», сообщает «Федеральное агентство новостей».

Член комитета Совета Федерации по международным делам Олег Морозов назвал утверждение Райс абсолютно лживым. Он заявил, что худшее, что может сделать Россия, это начать оправдываться.