Полиция в США застрелила одного из участников беспорядков

Полицейские в американском городе Луисвилл, штат Кентукки, застрелили протестующего во время демонстраций, начавшихся из-за смерти афроамериканца Джорджа Флойда. Об этом в понедельник, 1 июня, сообщает Newsweek.

Инцидент произошел около полуночи. В городе действует комендантский час, и в это время выходить из дома запрещено. Местная полиция и бойцы национальной гвардии пытались разогнать собравшуюся толпу. Неизвестный из толпы выстрелил в полицейских и солдат, и те открыли ответный огонь.

Погиб как минимум один человек. В настоящее время полиция опрашивает свидетелей, сообщает НСН.

Беспорядки в США начались с Миннеаполиса, штат Миннесота, где афроамериканец Джордж Флойд погиб в результате жесткого задержания полицейскими. В Сети появилось видео, на котором стражи порядка надели на мужчину наручники, повалили его и навалились на него втроем, причем один из них наступил ему коленом на шею. На кадрах Флойд несколько раз говорит, что не может дышать, после чего затихает. Мужчина скончался в реанимации. После этого в крупных городах Соединенных Штатов, в том числе в Нью-Йорке, Вашингтоне, Лос-Анджелесе, Атланте, Лас-Вегасе и Фергюсоне, вспыхнули протесты.

Президент страны Дональд Трамп ввел режим ЧС в Миннеаполисе и еще в 40 городах, в том числе и в столице. Мэр Миннеаполиса установил в городе комендантский час.

Ранее экс-советник бывшего президента США Барака Обамы Сьюзан Райс заявила, что за протестами в США может стоять Россия. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил на это, что «подобные инсинуации никак не могут отражать официальную точку зрения Вашингтона», передает RT.

Член комитета Совета Федерации по международным делам Олег Морозов назвал утверждение Райс абсолютно лживым, передает RNS. Он заявил, что худшее, что может сделать Россия, это начать оправдываться.