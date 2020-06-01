Более 4 тыс. человек арестовали в ходе беспорядков в США

Всего около 4,1 тыс. человек были арестованы в результате массовых беспорядков, охвативших сразу несколько американских штатов. Такие данные приводит в понедельник, 1 июня, агентство Associated Press.

Основными причинами арестов называются мародерство, перекрытие дорог и нарушение комендантского часа. Этот режим, как уточняет агентство, был введен в таких городах, как Атланта (штат Джорджия), Чикаго (штат Иллинойс), Денвер (штат Колорадо), Сиэтл(Вашингтон), Лос-Анджелес и Сан-Франциско (штат Калифорния).

Для сдерживания протестующих были мобилизованы порядка 5 тыс. солдат и летчиков Национальной гвардии в 15 штатах, ​​Вашингтоне и округе Колумбия.

Ранее в этот же день сообщалось, что на место протестов у Белого дома, в ходе которого митингующие сожгли американский флаг, автомобиль и побили окна в некоторых зданиях, власти направили более 60 сотрудников службы безопасности. Силовики применили против толпы слезоточивый газ. Демонстранты, в свою очередь, бросали в них бутылки с водой, дорожные конусы и даже мотороллеры.

Газета The New York Times в понедельник писала, что на фоне происходящего в Вашингтоне американского президента Дональда Трампа уводили в подземный бункер, где он провел около часа.

Волна беспорядков охватила США после смерти 46-летнего афроамериканца Джорджа Флойда в результате жесткого полицейского задержания. Мужчина скончался 25 мая в реанимации. Инцидент произошел в Миннеаполисе, штат Миннесота, где и взяли начало массовые протесты.

После случившегося полицейские утверждали, что Флойд оказывал сопротивление при задержании. Однако позднее в Сети было опубликовано видео, доказывающее обратное. На его кадрах видно, как четверо стражей порядка повалили мужчину на землю, а один из них, белый мужчина, наступил ему коленом на шею. При этом задержанный жаловался на невозможность дышать, после чего потерял сознание.

Участвовавшие в случившемся полицейские были уволены, а одного из них обвинили в убийстве по неосторожности.

Президент США в свою очередь на фоне разгорающихся акций протеста в стране осудил беспорядки и призвал губернаторов и мэров задействовать нацгвардию, «пока не стало слишком поздно».