На голливудской Аллее славы разбили звезду Трампа

В Лос-Анджелесе неизвестные разбили звезду президента США Дональда Трампа на голливудской Аллее славы. Об этом 31 мая сообщается в Twitter портала The Academy Music Business.

Организация опубликовала фото разбитой части тратуара. При этом на изображении нет никаких обозначений, свидетельствующих о принадлежности звезды американскому лидеру.

Donald Trumps star. pic.twitter.com/2mKjXt7PTj — The Academy Music Business (@BenjaminEnfield) May 31, 2020

Инцидент произошел на фоне акций протестов, которые вспыхнули в ряде американских штатов после смерти 46-летнего жителя Миннеаполиса Джорджа Флойда в результате жесткого задержания полицейскими.

Сам Трамп назвал гибель афроамериканца трагедией, однако осудил массовые беспорядки в стране и призвал губернаторов и мэров задействовать Нацгвардию для урегулирования ситуации.

Ранее в этот день стало известно, что демонстранты в Лос-Анджелесе исписали краской кинотеатр New Beverly Cinema, который принадлежит режиссеру Квентину Тарантино.