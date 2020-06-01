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На голливудской Аллее славы разбили звезду Трампа

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Фото: twitter.com/The Academy Music Business
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В Лос-Анджелесе неизвестные разбили звезду президента США Дональда Трампа на голливудской Аллее славы. Об этом 31 мая сообщается в Twitter портала The Academy Music Business.

Организация опубликовала фото разбитой части тратуара. При этом на изображении нет никаких обозначений, свидетельствующих о принадлежности звезды американскому лидеру.

Инцидент произошел на фоне акций протестов, которые вспыхнули в ряде американских штатов после смерти 46-летнего жителя Миннеаполиса Джорджа Флойда в результате жесткого задержания полицейскими.

Сам Трамп назвал гибель афроамериканца трагедией, однако осудил массовые беспорядки в стране и призвал губернаторов и мэров задействовать Нацгвардию для урегулирования ситуации.

Ранее в этот день стало известно, что демонстранты в Лос-Анджелесе исписали краской кинотеатр New Beverly Cinema, который принадлежит режиссеру Квентину Тарантино.

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