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Демонстранты сожгли американский флаг около Белого дома

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Фото: REUTERS/Jonathan Ernst
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Демонстранты, вышедшие к Белому дому на акцию протеста из-за смерти афроамериканца Джорджа Флойда, сожгли флаг Соединенных Штатов. Об этом 1 июня сообщает FOX news.

Уточняется, что протестующие устроили костер на проезжей части в центре Вашингтона около президентской резиденции и начали бросать в огонь окружавшие их предметы. В частности, они сорвали в ближайшего здания американский флаг и сожгли его.

Кроме того, демонстранты подожгли автомобиль, мусорное ведро и разбили окна, в том числе столичного Университета Бей Атлантик.

Телеканал передает, что на место протестов власти направили более 60 сотрудников службы безопасности, которые применили против демонстрантов слезоточивый газ. Те, в свою очередь, бросали в силовиков бутылки с водой, дорожные конусы и даже мотороллеры.

Ранее газета The New York Times писала, что на фоне беспорядков в Вашингтоне американского президента Дональда Трампа уводили в подземный бункер, где он провел около часа.

Массовые акции против полицейского произвола вспыхнули в десятках американских городов из-за смерти 46-летнего жителя Миннеаполиса в результате жесткого задержания полицейскими. Один из офицеров уже арестован по обвинению в непредумышленном убийстве.

При этом президент США Дональд Трамп осудил массовые беспорядки в стране и призвал губернаторов и мэров задействовать нацгвардию, «пока не стало слишком поздно».

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