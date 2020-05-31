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Трамп назвал гибель афроамериканца в Миннеаполисе трагедией

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Фото: REUTERS/Jonathan Ernst
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Президент США Дональд Трамп считает смерть афроамериканца Джорджа Флойда трагедией, однако осуждает массовые беспорядке по всей стране. Об этом он 30 мая рассказал журналистам.

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46-летний житель Миннеаполиса скончался 25 мая после того, как трое полицейских повалили его на асфальт и удерживали больше восьми минут.

«Смерть Джорджа Флойда на улицах Миннеаполиса была трагедией, которая не должна была произойти. Это вызвало у американцев по всей стране ужас, гнев и горе», — цитирует американского лидера FOX 11 LA.

Трамп добавил, что накануне связался с семьей погибшего, чтобы выразить «горе всей нации за их потерю».

При этом, по словам американского лидера, беспорядки во многих штатах не имеют ничего общего со справедливостью, а вину за погромы он возложил на левые радикальные группировки.

Протесты против полицейского произвола из-за смерти Флойда в результате жесткого задержания прошли в Миннеаполисе и более чем 10 американских городах. Демонстранты бросали в силовиков бутылки и камни, а также крушили и грабили местные предприятия.

30 мая в штате Миннесота, где находится Миннеаполис, впервые в истории была объявлена полная мобилизация Нацгвардии для подавления беспорядков.

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