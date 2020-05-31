Прямой эфир

Трамп призвал губернаторов и мэров задействовать нацгвардию

0
Фото: REUTERS/Jonathan Ernst
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Президент США Дональд Трамп призвал города и штаты, губернаторы и мэры которых принадлежат к Демократической партии, задействовать национальную гвардию, «пока не стало слишком поздно». Об этом он написал в воскресенье, 31 мая, в своем Twitter.

Черная путаница: почему полиция США не справляется с протестами
Америка столкнулась с крупнейшим за последнее время кризисом, подогреваемым пандемией

«Демократы, которые руководят городами и штатами США, должны обратить внимание на то, как были вчера остановлены радикальные левые анархисты в Миннеаполисе. Национальная гвардия провела отличную работу. Ее необходимо привлекать и в других штатах, пока не стало слишком поздно», — написал Трамп.

В ряде штатов США прошла волна протестов и беспорядков после гибели от рук полиции афроамериканца Джорджа Флойда 25 мая. Один из полицейских, прижавший коленом шею Флойда во время задержания, был обвинен в убийстве по неосторожности.

В урегулировании беспорядков было задействовано около 5 тыс. бойцов национальной гвардии США.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Пять человек пострадали во время беспорядков в Атланте
Посольство РФ заявило об отсутствии данных о пострадавших россиянах в беспорядках в США

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020