Трамп призвал губернаторов и мэров задействовать нацгвардию

Президент США Дональд Трамп призвал города и штаты, губернаторы и мэры которых принадлежат к Демократической партии, задействовать национальную гвардию, «пока не стало слишком поздно». Об этом он написал в воскресенье, 31 мая, в своем Twitter.

«Демократы, которые руководят городами и штатами США, должны обратить внимание на то, как были вчера остановлены радикальные левые анархисты в Миннеаполисе. Национальная гвардия провела отличную работу. Ее необходимо привлекать и в других штатах, пока не стало слишком поздно», — написал Трамп.

В ряде штатов США прошла волна протестов и беспорядков после гибели от рук полиции афроамериканца Джорджа Флойда 25 мая. Один из полицейских, прижавший коленом шею Флойда во время задержания, был обвинен в убийстве по неосторожности.

В урегулировании беспорядков было задействовано около 5 тыс. бойцов национальной гвардии США.