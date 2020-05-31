Нацгвардия США применила пейнтбольные ружья для зачистки Миннеаполиса

Бойцы национальной гвардии американского штата Миннесота начали зачистку улиц в городе Миннеаполис, где был введен комендантский час из-за акций протеста в связи с гибелью афроамериканца Джорджа Флойда. Об этом в социальных сетях сообщают местные жители.

Так, пользователь Twitter @TKerssen в воскресенье, 31 мая, опубликовала видео, на котором видно, что по улице идут военнослужащие и призывают жителей зайти в свои дома. Однако после того, как они замечают нескольких человек, включая автора публикации, которые не покидают улицу, бойцы стреляют по ним, вынуждая скрыться в доме.

Позднее, когда люди осмотрели себя, становится ясно, что стрельба велась патронами с краской. В публикации уточняется, что видеозапись была сделана в районе Уиттиер.

Ранее, в воскресенье, сообщалось, что в американском городе Атланта (штат Джорджия) в ходе протестов пострадали один местный житель и четверо сотрудников полиции.

Массовые протесты в Миннеаполисе и других городах Миннесоты начались после смерти 46-летнего афроамериканца Джорджа Флойда во время задержания полицейскими. Мужчина скончался 25 мая в реанимации. На опубликованных в Сети кадрах задержания видно, что трое офицеров прижали его к асфальту, а один надавил ногой на шею. Флойд какое-то время кричал, что не может дышать, а затем потерял сознание.

Президент США Дональд Трамп назвал смерть Флойда трагедией. При этом он осудил протестующих и беспорядки, возложив вину на их организацию со стороны левых радикальных группировок.

Участвовавшие в задержании четверо полицейских были уволены со службы еще 26 мая. Сотрудник полиции Дерек Шовин, совершивший акт агрессии в отношении чернокожего жителя, был взят под стражу. Ему предъявлены обвинения в непредумышленном убийстве.