В Лос-Анджелесе, Филадельфии и Атланте ввели комендантский час

В Лос-Анджелесе, Атланте и Филадельфии ввели комендантский час из-за протестов против полицейского произвола, спровоцированных гибелью афроамериканца Джорджа Флойда. Об этом сообщил телеканал ABC.

Уточняется, что мэр Лос-Анджелеса Эрик Гарсетти заявил в своем видеобращении в Twitter о вводе запрета на нахождение на улицах с вечера субботы 20:00 (6:00 мск) до 5:00 (15:00 мск) воскресенья во всех районах города. Ранее ограничения на передвижение касались только центральных районов города.

По словам мэра, полиция намерена защищать свободу слова своих граждан и право жить «без страха жестокости и вандализма».

По данным полицейского департамента Лос-Анджелеса, всего было задержано более 500 человек, участвовавших в беспорядках. В столкновениях с протестующими были ранены пять сотрудников полиции. В отношении участников беспорядков были применены слезоточивый газ, светошумовые гранаты и резиновые пули.

В Филадельфии обязательный общегородской комендантский час продлится с 20:00 субботы (3:00 мск) до 6:00 (13:00 мск) воскресенья. Отмечается, что на улицу смогут выходить граждане, исполняющие важные рабочие обязанности.

Как сообщил комиссар полиции Филадельфии Даниель Аутлоу, в городе от действий протестующих пострадали как минимум 13 полицейских. Всего в беспорядках в городе принимали участие около 3 тыс. человек.

Аналогичный режим комендантского часа до утра воскресенья был объявлен в Атланте. Там в результате беспорядков пострадали четверо сотрудников полиции, а один местный житель получил огнестрельное ранение.

Ранее комендантский час был также введен в Миннеаполисе, Милуоки, Денвере, Колумбии, Луисвилле и Портленде. Всего под запретом на нахождение на улицах оказались 25 городов в таких штатах, как Калифорния, Колорадо, Флорида, Джорджия, Иллинойс, Кентукки, Миннесота, Нью-Йорк, Огайо, Орегон, Пенсильвания, Южная Каролина, Теннесси, Юта, Висконсин и Вашингтон.

Массовые протесты в Миннеаполисе и других городах Миннесоты начались после смерти 46-летнего афроамериканца Джорджа Флойда во время задержания полицейскими. Мужчина скончался 25 мая в реанимации. На опубликованных в Сети кадрах задержания видно, что трое офицеров прижали его к асфальту, а один надавил ногой на шею. Флойд какое-то время кричал, что не может дышать, а затем потерял сознание.

Президент США Дональд Трамп назвал смерть Флойда трагедией. При этом он осудил протестующих и беспорядки, возложив вину на их организацию со стороны левых радикальных группировок.

Участвовавшие в задержании четверо полицейских были уволены со службы еще 26 мая. Сотрудник полиции Дерек Шовин, совершивший акт агрессии в отношении чернокожего жителя, был взят под стражу. Ему предъявлены обвинения в непредумышленном убийстве.