Черная путаница: почему полиция США не справляется с протестами

Полиция и нацгвардия США пока не в состоянии справиться с протестами, причиной которых стало очередное убийство полицейским темнокожего американца. К воскресенью беспорядки охватили почти 20 штатов, в ряде городов пришлось вводить комендантский час и прекратить работу магазинов. Несмотря на попытки властей повлиять на ситуацию, к демонстрантам присоединяется всё больше и больше людей. Эксперты объясняют рост протестной волны общим недовольством населения внутренней социально-экономической политикой и ростом безработицы, который произошел за время пандемии.

«Антифа и другие»

Беспорядки в США продолжают набирать обороты и становятся всё более ожесточенными. Население идет на открытое столкновение с правоохранительными органами, в рядах которых уже есть убитые и раненые.

В минувшую субботу в городе Окленд, штат Калифорния, во время акции протеста был застрелен сотрудник федеральной службы охраны США, еще один военный получил огнестрельное ранение. В Джексонвилле, штат Флорида, в ходе беспорядков офицер полиции был смертельно ранен ножом в шею. Как сообщил, комментируя инцидент, шериф Майк Уильямс, были совершены нападения и на других офицеров, которые серьезно пострадали от камней и кирпичей.

А в Нью-Йорке демонстрантам удалось захватить 88-й полицейский участок, находящийся в Бруклине. Они подожгли полицейские грузовики и сбежали до появления подкрепления.

c1 Протестующие возле горящего полицейского участка в Миннеаполисе, штат Миннесота, США Фото: REUTERS/Carlos Barria

Впрочем, от действий протестующих страдает не только полиция. В центре Атланты в штате Джорджия возмущенные безнаказанностью полицейских граждане устроили погром в штаб-квартире CNN. Они разбили стеклянные стены офиса и разрисовали логотип телекомпании оскорбительными лозунгами. Также было разбито несколько полицейских автомобилей. В итоге губернатор штата Брайан Кемп сообщил в Twitter об объявлении в регионе режима чрезвычайной ситуации и привлечении 500 бойцов национальной гвардии для защиты людей и собственности.

— Обстановка за последние несколько дней накалилась. Место событий расширилось и переместилось в центр города, количество протестующих растет, — рассказала «Известиям» жительница Миннеаполиса Светлана Сандберг. — По всему городу ввели комендантский час, закрыли дороги и шоссе. В пригородах пока достаточно спокойно. Днем в основном мирные забастовки, но ситуация обостряется ночью. Надеюсь, что агрессивные протесты прекратятся, потому что от них уже пострадало огромное количество людей.

с7 Протестующие оказывают помощь пострадавшему от слезоточивого газа Фото: REUTERS/Sam Wolfe

Как сообщают американские СМИ, митингующие грабят магазины — они молотками разбивают фанерные щиты на дверях и окнах, после чего толпой проникают внутрь. При этом нападениям не подвергаются торговые точки, на которых написано «Принадлежит *афроамериканцам*».

30 мая, выступая во Флориде, президент США Дональд Трамп пообещал остановить усиливающиеся беспорядки.

— Мы не можем позволить и не позволим небольшой группе преступников и вандалов разрушать наши города. Моя администрация остановит насилие толпы, остановит полностью, — заявил он и отметил, что происходящее «не имеет ничего общего со справедливостью и миром».

Глава государства убежден, что происходящим руководят «антифа и другие радикальные левые группировки».

— Мы будем поддерживать память Джорджа Флойда и всех законопослушных граждан. Смерть Джорджа — большая трагедия, ее не должно было быть, — подчеркнул он, добавив, что потребовал от министерства юстиции ускорить расследование гибели темнокожего американца от рук полиции.

с2 Стихийный мемориал на месте ареста Джорджа Флойда в Миннеаполисе Фото: REUTERS/Carlos Barria

Инцидент, из-за которого начались протесты, произошел 25 мая. В службу 911 Миннеаполиса, крупнейшего города штата Миннесота, поступил звонок от сотрудника магазина в районе Лонгфелло. Он сообщил, что его клиент, крупный чернокожий мужчина, якобы заплатил ему фальшивыми купюрами, находится в состоянии сильного алкогольного опьянения и собирается сесть за руль.

Прибывшие полицейские попросили находившегося в машине 46-летнего Джорджа Флойда выйти и надели на него наручники. Это повергло мужчину в состояние паники, и он попытался вырваться.

На кадрах с места происшествия, которые выложили в Сеть очевидцы, видно, как полицейский положил Флойда на землю, придавил ему шею коленом и держал так в течение семи минут. Задержанный не оказывал сопротивления и неоднократно просил стража порядка ослабить хватку.

— Я не могу дышать, пожалуйста, не убивайте меня, — это были последние слова Джорджа Флойда, после чего он потерял сознание и скончался. Как сообщает Би-би-си со ссылкой на судмедэкспертов, мужчина страдал сердечным заболеванием.

Всех четверых полицейских, участвовавших в задержании, уволили 28 мая, но ни один из них не был привлечен к уголовной ответственности. Это и вызвало гнев толпы. В Миннеаполисе организаторы протестов изначально пытались сдержать их в мирном ключе и просили собравшихся соблюдать дистанцию. Однако уже к вечеру вторника демонстрации переросли в массовые беспорядки. В ночь на пятницу протестующие подожгли здание полицейского департамента, где служили те четверо сотрудников, причастных к убийству Флойда. Никто из стражей порядка не пострадал.

с3 Фото: REUTERS/Carlos Barria

Лишь в минувшую пятницу полицейского, подозреваемого в смерти Джорджа Флойда, задержали и предъявили ему обвинение в непредумышленном убийстве. В тот же день в ряде городов Миннесоты ввели комендантский час.

Ворвались в топы

Поначалу беспорядкам в США мало придавали значение, так как аналогичные случаи в стране уже происходили. Но уже к среде хештеги #GeorgeFloyd #Minneapolis возглавили мировой Twitter и даже оказались в топе в российском сегменте соцсетей. Одни пользователи задавались вопросом: «Почему, когда полицейские превышают свои полномочия также в отношении белых, никто никуда не выходит на протесты? Не бегут жечь и грабить магазины? И, уж конечно, никто не делает демонстраций White Lives Matter». Другие отмечали: «В США могут арестовать за открытие магазина во время карантина, но не трогают тех, кто эти магазины грабит и поджигает».

с6 Фото: REUTERS/Sam Wolfe

К концу недели вслед за соцсетями ситуация стала активно выноситься на передовые всех мировых СМИ. Так, крупнейшая немецкая телерадиокомпания Deutsche Welle опубликовала в минувшую субботу материал о двухтысячном митинге у посольства США в Германии. Его участники вышли к дипмиссии с плакатами «Жизни черных важны». О жестоких протестах из-за убийства безоружного гражданина на главной странице сайта сообщила ведущая газета Великобритании The Sunday Times.

Эксперты считают, что властям США будет непросто найти выход из этой ситуации.

— Нигде больше нет такого количества сегментов и страт — этнических, религиозных, групп по интересам. То, что сейчас происходит в США, можно назвать суперкризисом — наложились один на другой: экономический, политический, коронавирусный. В такие моменты взрываются все линии разделения, которые спали до этого, — пояснил «Известиям» директор Института США и Канады РАН Валерий Гарбузов.

Директор Фонда изучения США имени Франклина Рузвельта при МГУ Юрий Рогулев назвал разрастание протестов логичным.

с4 Фото: REUTERS/Kathleen Flynn

— Для этого есть причины. Первая: межрасовое неравенство никуда не делось, несмотря на то что афроамериканец Барак Обама успел побывать президентом. Вторая — ухудшение социально-экономической жизни из-за коронавируса. Безработица приближается уже к 40 млн человек. В-третьих, в США остаются депрессивные регионы — такие как Миннеаполис, где произошло убийство. Кроме того, это и Чикаго, и Бостон, — пояснил эксперт.

По его словам, у вышедших на улицы накипели негативные эмоции, поэтому сразу начались грабежи и поджоги. Подобные инциденты с темнокожими случаются в США периодически. Но сейчас вся страна в кризисе, поэтому произошедшее и выплеснулось в такие волнения, объяснил Юрий Рогулев.