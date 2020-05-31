Черная путаница: почему полиция США не справляется с протестами
Полиция и нацгвардия США пока не в состоянии справиться с протестами, причиной которых стало очередное убийство полицейским темнокожего американца. К воскресенью беспорядки охватили почти 20 штатов, в ряде городов пришлось вводить комендантский час и прекратить работу магазинов. Несмотря на попытки властей повлиять на ситуацию, к демонстрантам присоединяется всё больше и больше людей. Эксперты объясняют рост протестной волны общим недовольством населения внутренней социально-экономической политикой и ростом безработицы, который произошел за время пандемии.
«Антифа и другие»
Беспорядки в США продолжают набирать обороты и становятся всё более ожесточенными. Население идет на открытое столкновение с правоохранительными органами, в рядах которых уже есть убитые и раненые.
В минувшую субботу в городе Окленд, штат Калифорния, во время акции протеста был застрелен сотрудник федеральной службы охраны США, еще один военный получил огнестрельное ранение. В Джексонвилле, штат Флорида, в ходе беспорядков офицер полиции был смертельно ранен ножом в шею. Как сообщил, комментируя инцидент, шериф Майк Уильямс, были совершены нападения и на других офицеров, которые серьезно пострадали от камней и кирпичей.
А в Нью-Йорке демонстрантам удалось захватить 88-й полицейский участок, находящийся в Бруклине. Они подожгли полицейские грузовики и сбежали до появления подкрепления.
Протестующие возле горящего полицейского участка в Миннеаполисе, штат Миннесота, США
Впрочем, от действий протестующих страдает не только полиция. В центре Атланты в штате Джорджия возмущенные безнаказанностью полицейских граждане устроили погром в штаб-квартире CNN. Они разбили стеклянные стены офиса и разрисовали логотип телекомпании оскорбительными лозунгами. Также было разбито несколько полицейских автомобилей. В итоге губернатор штата Брайан Кемп сообщил в Twitter об объявлении в регионе режима чрезвычайной ситуации и привлечении 500 бойцов национальной гвардии для защиты людей и собственности.
— Обстановка за последние несколько дней накалилась. Место событий расширилось и переместилось в центр города, количество протестующих растет, — рассказала «Известиям» жительница Миннеаполиса Светлана Сандберг. — По всему городу ввели комендантский час, закрыли дороги и шоссе. В пригородах пока достаточно спокойно. Днем в основном мирные забастовки, но ситуация обостряется ночью. Надеюсь, что агрессивные протесты прекратятся, потому что от них уже пострадало огромное количество людей.
Протестующие оказывают помощь пострадавшему от слезоточивого газа
Как сообщают американские СМИ, митингующие грабят магазины — они молотками разбивают фанерные щиты на дверях и окнах, после чего толпой проникают внутрь. При этом нападениям не подвергаются торговые точки, на которых написано «Принадлежит *афроамериканцам*».
30 мая, выступая во Флориде, президент США Дональд Трамп пообещал остановить усиливающиеся беспорядки.
— Мы не можем позволить и не позволим небольшой группе преступников и вандалов разрушать наши города. Моя администрация остановит насилие толпы, остановит полностью, — заявил он и отметил, что происходящее «не имеет ничего общего со справедливостью и миром».
Глава государства убежден, что происходящим руководят «антифа и другие радикальные левые группировки».
— Мы будем поддерживать память Джорджа Флойда и всех законопослушных граждан. Смерть Джорджа — большая трагедия, ее не должно было быть, — подчеркнул он, добавив, что потребовал от министерства юстиции ускорить расследование гибели темнокожего американца от рук полиции.
Стихийный мемориал на месте ареста Джорджа Флойда в Миннеаполисе
Инцидент, из-за которого начались протесты, произошел 25 мая. В службу 911 Миннеаполиса, крупнейшего города штата Миннесота, поступил звонок от сотрудника магазина в районе Лонгфелло. Он сообщил, что его клиент, крупный чернокожий мужчина, якобы заплатил ему фальшивыми купюрами, находится в состоянии сильного алкогольного опьянения и собирается сесть за руль.
Прибывшие полицейские попросили находившегося в машине 46-летнего Джорджа Флойда выйти и надели на него наручники. Это повергло мужчину в состояние паники, и он попытался вырваться.
На кадрах с места происшествия, которые выложили в Сеть очевидцы, видно, как полицейский положил Флойда на землю, придавил ему шею коленом и держал так в течение семи минут. Задержанный не оказывал сопротивления и неоднократно просил стража порядка ослабить хватку.
— Я не могу дышать, пожалуйста, не убивайте меня, — это были последние слова Джорджа Флойда, после чего он потерял сознание и скончался. Как сообщает Би-би-си со ссылкой на судмедэкспертов, мужчина страдал сердечным заболеванием.
Всех четверых полицейских, участвовавших в задержании, уволили 28 мая, но ни один из них не был привлечен к уголовной ответственности. Это и вызвало гнев толпы. В Миннеаполисе организаторы протестов изначально пытались сдержать их в мирном ключе и просили собравшихся соблюдать дистанцию. Однако уже к вечеру вторника демонстрации переросли в массовые беспорядки. В ночь на пятницу протестующие подожгли здание полицейского департамента, где служили те четверо сотрудников, причастных к убийству Флойда. Никто из стражей порядка не пострадал.
Лишь в минувшую пятницу полицейского, подозреваемого в смерти Джорджа Флойда, задержали и предъявили ему обвинение в непредумышленном убийстве. В тот же день в ряде городов Миннесоты ввели комендантский час.
Ворвались в топы
Поначалу беспорядкам в США мало придавали значение, так как аналогичные случаи в стране уже происходили. Но уже к среде хештеги #GeorgeFloyd #Minneapolis возглавили мировой Twitter и даже оказались в топе в российском сегменте соцсетей. Одни пользователи задавались вопросом: «Почему, когда полицейские превышают свои полномочия также в отношении белых, никто никуда не выходит на протесты? Не бегут жечь и грабить магазины? И, уж конечно, никто не делает демонстраций White Lives Matter». Другие отмечали: «В США могут арестовать за открытие магазина во время карантина, но не трогают тех, кто эти магазины грабит и поджигает».
К концу недели вслед за соцсетями ситуация стала активно выноситься на передовые всех мировых СМИ. Так, крупнейшая немецкая телерадиокомпания Deutsche Welle опубликовала в минувшую субботу материал о двухтысячном митинге у посольства США в Германии. Его участники вышли к дипмиссии с плакатами «Жизни черных важны». О жестоких протестах из-за убийства безоружного гражданина на главной странице сайта сообщила ведущая газета Великобритании The Sunday Times.
Эксперты считают, что властям США будет непросто найти выход из этой ситуации.
— Нигде больше нет такого количества сегментов и страт — этнических, религиозных, групп по интересам. То, что сейчас происходит в США, можно назвать суперкризисом — наложились один на другой: экономический, политический, коронавирусный. В такие моменты взрываются все линии разделения, которые спали до этого, — пояснил «Известиям» директор Института США и Канады РАН Валерий Гарбузов.
Директор Фонда изучения США имени Франклина Рузвельта при МГУ Юрий Рогулев назвал разрастание протестов логичным.
— Для этого есть причины. Первая: межрасовое неравенство никуда не делось, несмотря на то что афроамериканец Барак Обама успел побывать президентом. Вторая — ухудшение социально-экономической жизни из-за коронавируса. Безработица приближается уже к 40 млн человек. В-третьих, в США остаются депрессивные регионы — такие как Миннеаполис, где произошло убийство. Кроме того, это и Чикаго, и Бостон, — пояснил эксперт.
По его словам, у вышедших на улицы накипели негативные эмоции, поэтому сразу начались грабежи и поджоги. Подобные инциденты с темнокожими случаются в США периодически. Но сейчас вся страна в кризисе, поэтому произошедшее и выплеснулось в такие волнения, объяснил Юрий Рогулев.