NYT рассказала о прятавшемся в бункере Трампе

Сотрудники Секретной службы США вечером 29 мая уводили американского президента Дональда Трампа в подземный бункер из-за протестов вблизи Белого дома, сообщает The New York Times со ссылкой на источники.

«Неясно, что именно побудило секретную службу отвести господина Трампа в подземный бункер, известный как президентский оперативный центр управления в чрезвычайных ситуациях, но у службы есть протоколы для защиты президента», — отметили журналисты.

По данным CNN, Трамп провел в бункере около часа.

Массовые акции и стычки с полицией проходили возле резиденции президента США с вечера 29 мая по субботу, 30 мая.

В ходе демонстраций, посвященных гибели афроамериканца Джорджа Флойда, пострадали не менее 60 агентов Секретной службы.

Отмечается, что бункер использовался американскими президентами несколько раз, последний — 11 сентября 2001 года. Тогда Джордж Буш – младший спускался в укрытие, опасаясь, что террористы направят угнанные самолеты на Белый дом.

В США проходят массовые акции протеста и беспорядки из-за гибели афроамериканца Джорджа Флойда во время задержания в Миннеаполисе.

Согласно опубликованным в Сети записям, мужчину задерживали четверо полицейских, трое повалили его на землю, и один из них прижал коленом шею Флойда. Задержанный просил его отпустить, так как ему не хватало воздуха, а потом потерял сознание. Позднее Флойд умер в реанимации.