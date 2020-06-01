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Комендантский час ввели в Вашингтоне в связи с беспорядками

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Фото: REUTERS/Jim Bourg
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Мэр Вашингтона Мюриэл Боузер ввела комендантский час с 23:00 воскресенья, 31 мая, (06:00 мск) до 06:00 понедельника (13:00 мск) из-за беспорядков. Об этом чиновница сообщила на своей странице в Twitter.

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Помимо этого, Боузер заявила, что военнослужащие Национальной гвардии США будут оказывать поддержку местным полицейским, пишет RT. На фоне непрекращающихся протестов ограничительные меры распространяются по всему округу Колумбия, пишет телеканал «Звезда».

В воскресенье, 31 мая, полиция Вашингтона сообщила о 17 задержанных в ходе беспорядков. По данным Секретной службы США, в период с вечера пятницы, 29 мая, по утро воскресенья, 31 мая, свыше 60 их сотрудников в столице пострадали от того, что участники беспорядков бросали в них различные предметы. На пресс-конференции в воскресенье Боузер сообщила, что не собиралась вводить комендантский час, поскольку нарушители закона вряд ли будут его соблюдать.

Как напоминает «Федеральное агентство новостей», беспорядки в США были вызваны ситуацией вокруг смерти 46-летнего афроамериканца Джорджа Флойда в Миннеаполисе, штат Миннесота. При задержании четверо полицейских повалили его на землю, а один из них, белый мужчина, наступил ему коленом на шею, пишет сайт aif.ru. Задержанный жаловался на невозможность дышать, после чего потерял сознание и скончался в больнице 25 мая. Задержавшие его полицейские были уволены, а одного из них обвинили в убийстве по неосторожности.

Ранее комендантский час был введен в Лос-Анджелесе, Атланте и Филадельфии, а также в Миннеаполисе, Милуоки, Денвере, Колумбии, Луисвилле, Портленде, Сан-Франциско.

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