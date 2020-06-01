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В Чикаго один человек погиб в протестах из-за смерти афроамериканца

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Фото: TASS/Zuma
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По меньшей мере один человек погиб, еще шестеро были ранены в ходе протестных акций в Чикаго, вызванных гибелью афроамериканца Джорджа Флойда. Об этом в воскресенье, 31 мая, сообщил телеканал NBC News.

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Согласно данным телеканала, правоохранители задержали порядка 240 человек. При этом свыше 20 силовиков пострадали в столкновениях с демонстрантами.

Для поддержки чикагской полиции в город была направлена Национальная гвардия штата Иллинойс.

Массовые акции против полицейского произвола проходят в десятках американских городов. Они начались из-за смерти 46-летнего жителя Миннеаполиса, штат Миннесота, после того, как трое полицейских повалили его на асфальт и удерживали больше восьми минут, не обращая внимания на то, что мужчина задыхался.

27 мая офицеров полиции уволили. Позже один из них, Дерек Човин, был арестован по обвинению в непредумышленном убийстве.

Мирные протесты в ряде штатов переросли в беспорядки и столкновения с силовиками. Демонстранты бросали бутылки в сотрудников полиции, били витрины и грабили магазины. В урегулировании ситуации было задействовано около 5 тыс. бойцов национальной гвардии США.

После этого президент США Дональд Трамп призвал губернаторов и мэров задействовать нацгвардию, «пока не стало слишком поздно». При этом отмечалось, что в Белом доме не намерены мобилизовать нацгвардию на федеральном уровне.

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