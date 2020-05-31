Посольство России выразило Госдепу протест в связи с нападением на журналиста

Посольство России в США направило в Госдеп ноту протеста в связи с недопустимым обращением полиции в Миннеаполисе с корреспондентом «РИА Новости» Михаилом Тургиевым. Об этом сообщил глава дипмиссии Анатолий Антонов в воскресенье, 31 мая.

Тургиев и находившиеся рядом с ним американские журналисты, как видно на кадрах с места происшествия, ясно идентифицировали себя. Кроме того, у них была соответствующая маркировка на одежде, они предъявили документы и не оказывали сопротивления, говорится в комментарии посла, опубликованном в Facebook посольства.

«По данному возмутительному факту в Госдепартамент направлена нота протеста. Мы потребовали провести тщательное расследование и информировать нас о его результатах», — сказал он. Дипломаты намерены добиться того, чтобы этот случай был учтен правозащитными организациями, которые мониторят нарушения прав журналистов в Соединенных Штатах.

Антонов отметил, что американская пресса не проявила в этой ситуации «каких-либо признаков публичного сочувствия».

Ранее 31 мая МИД России, комментируя инцидент с Тургиевым, назвал случившееся необоснованной жестокостью, заявил, что нападения на журналистов при исполнении обязанностей недопустимы. В ведомстве призвали компетентные органы США и неправительственные организации тщательно расследовать случившееся.

В этот же день губернатор штата Миннесота Тим Уолц принес извинения журналистам, пострадавшим от нападения полиции. Он подчеркнул, что это было неприемлемо, и заявил, что берет всю ответственность на себя.

Массовые беспорядки в Миннеаполисе и других американских городах начались после смерти 46-летнего афроамериканца Джорджа Флойда. Мужчина скончался 25 мая после того, как трое полицейских повалили его на асфальт и удерживали больше восьми минут. 30 мая в штате впервые в истории была объявлена полная мобилизация нацгвардии для подавления беспорядков.