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Губернатор Миннесоты извинился перед пострадавшими журналистами

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Фото: Global Look Press/Glen Stubbe
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Губернатор штата Миннесота в США Тим Уолц принес извинения журналистам, которые пострадали от действий сотрудников правоохранительных органов в ходе протестных акций, организованных из-за гибели афроамериканца Джорджа Флойда. Об этом в воскресенье, 31 мая, сообщает News18.

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«Это неприемлемо... Я несу за это полную ответственность», — отметил губернатор.

По его словам, работа средств массовой информации крайне важна, так как журналисты представляют «глаза и уши общественности». Губернатор также назвал задержания «непредумышленными».

Российский корреспондент «РИА Новости» Михаил Тургиев, которому полиция Миннеаполиса распылила перцовый спрей в лицо во время массовых беспорядков, рассказал, что чувствует себя хорошо и зрение не пострадало.

В этот же день МИД России, комментируя инцидент с Тургиевым, назвал случившееся необоснованной жестокостью, заявив, что нападения на журналистов при исполнении обязанностей недопустимы. В ведомстве призвали компетентные органы США и неправительственные организации тщательно расследовать случившееся.

В ходе протестных акций в США ряд журналистов и съемочных групп пострадали от резиновых пуль и слезоточивого газа. Среди пострадавших — сотрудники изданий Minneapolis Star Tribune, NBC, CBS, VICE, Los Angeles Times, а также «РИА Новости».

Это произошло на фоне массовых беспорядков в США из-за убийства полицейскими афроамериканца Джорджа Флойда в городе Миннеаполисе (штат Миннесота) 25 мая.

В тот день в службу 911 Миннеаполиса, крупнейшего города штата Миннесота, поступил звонок от сотрудника магазина в районе Лонгфелло. Он сообщил, что его клиент, крупный чернокожий мужчина, якобы заплатил ему фальшивыми купюрами, находится в состоянии сильного алкогольного опьянения и собирается сесть за руль.

Прибывшие полицейские попросили находившегося в машине 46-летнего Джорджа Флойда выйти и надели на него наручники, однако он попытался вырваться.

На кадрах с места происшествия, которые выложили в Сеть очевидцы, видно, как полицейский положил Флойда на землю, придавил ему шею коленом и держал так в течение семи минут. Задержанный не оказывал сопротивления и неоднократно просил стража порядка ослабить хватку. Флойд кричал, что не может дышать, после чего он потерял сознание и скончался.

Всех четверых полицейских, участвовавших в задержании, уволили 28 мая, но ни один из них не был привлечен к уголовной ответственности. Это и вызвало гнев общественности.

За время беспорядков правоохранители задержали более 1,3 тыс. человек в 16 американских городах. Кроме того, по меньшей мере 13 сотрудников правоохранительных органов получили ранения в ходе протестных акций в Филадельфии, как минимум четыре полицейских автомобиля были подожжены.

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