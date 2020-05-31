Прямой эфир

Пострадавший в Миннеаполисе российский журналист рассказал о самочувствии

0
Фото: Global Look Press/Xinhua
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Российский журналист Михаил Тургиев, которому полиция Миннеаполиса (США) распылила перцовый спрей в лицо во время массовых беспорядков, чувствует себя хорошо. Об этом он рассказал в воскресенье, 31 мая.

Черная путаница: почему полиция США не справляется с протестами
Америка столкнулась с крупнейшим за последнее время кризисом, подогреваемым пандемией

«Всё в порядке, жжение ушло, зрение не пострадало», — сказал он «РИА Новости».

Ранее 31 мая губернатор штата Миннесота Тим Уолц принес извинения журналистам, пострадавшим от нападения полиции. Он подчеркнул, что это было неприемлемо, и заявил, что берет всю ответственность на себя.

В этот же день МИД России, комментируя инцидент с Тургиевым, назвал случившееся необоснованной жестокостью, заявил, что нападения на журналистов при исполнении обязанностей недопустимы. В ведомстве призвали компетентные органы США и неправительственные организации тщательно расследовать случившееся.

Массовые протесты в Миннеаполисе и других городах США начались после смерти 46-летнего афроамериканца Джорджа Флойда. Мужчина скончался 25 мая после того, как трое полицейских повалили его на асфальт и удерживали больше восьми минут. 30 мая в штате впервые в истории была объявлена полная мобилизация нацгвардии для подавления беспорядков.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Губернатор Миннесоты извинился перед пострадавшими журналистами
МИД прокомментировал нападение на российского журналиста в Миннеаполисе

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020