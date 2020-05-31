Пострадавший в Миннеаполисе российский журналист рассказал о самочувствии

Российский журналист Михаил Тургиев, которому полиция Миннеаполиса (США) распылила перцовый спрей в лицо во время массовых беспорядков, чувствует себя хорошо. Об этом он рассказал в воскресенье, 31 мая.

«Всё в порядке, жжение ушло, зрение не пострадало», — сказал он «РИА Новости».

Ранее 31 мая губернатор штата Миннесота Тим Уолц принес извинения журналистам, пострадавшим от нападения полиции. Он подчеркнул, что это было неприемлемо, и заявил, что берет всю ответственность на себя.

В этот же день МИД России, комментируя инцидент с Тургиевым, назвал случившееся необоснованной жестокостью, заявил, что нападения на журналистов при исполнении обязанностей недопустимы. В ведомстве призвали компетентные органы США и неправительственные организации тщательно расследовать случившееся.

Массовые протесты в Миннеаполисе и других городах США начались после смерти 46-летнего афроамериканца Джорджа Флойда. Мужчина скончался 25 мая после того, как трое полицейских повалили его на асфальт и удерживали больше восьми минут. 30 мая в штате впервые в истории была объявлена полная мобилизация нацгвардии для подавления беспорядков.