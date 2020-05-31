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МИД прокомментировал нападение на российского журналиста в Миннеаполисе

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Фото: РИА Новости/Михаил Тургиев
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Министерство иностранных дел России обеспокоено нападением сотрудников полиции Миннеаполиса (Миннесота, США) на российского журналиста Михаила Тургиева, освещавшего беспорядки в городе. Об этом говорится в комментарии ведомства, опубликованном в воскресенье, 31 мая.

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«Считаем неприемлемым использование сотрудниками американских правоохранительных органов спецсредств — резиновых пуль и слезоточивых аэрозолей — против представителей СМИ после предъявления ими пресс-карты», — заявили в МИДе. Инцидент с Тургиевым в ведомстве назвали необоснованной жестокостью.

Нападения на сотрудников СМИ при исполнении ими служебных обязанностей недопустимы, подчеркнули в ведомстве.

МИД выразил надежду, что американские компетентные органы проведут тщательное расследование, а также призвал профильные международные структуры и правозащитные неправительственные организации должным образом отреагировать на «этот произвол».

Тургиев — корреспондент «РИА Новости». Он пострадал во время разгона протестующих.

Протесты в Миннеаполисе и других американских городах начались после смерти афроамериканца Джорджа Флойда. Мужчина скончался 25 мая в реанимации. На опубликованных в Сети кадрах задержания видно, что трое офицеров прижали его к асфальту, а один надавил ногой на шею. Флойд кричал, что не может дышать, а затем потерял сознание.

За время беспорядков правоохранители задержали более 1,3 тыс. человек в 16 американских городах. Кроме того, по меньшей мере 13 сотрудников правоохранительных органов получили ранения в ходе протестных акций в Филадельфии, как минимум четыре полицейских автомобиля были подожжены.

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