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В Белом доме решили пока не мобилизовывать нацгвардию на федеральном уровне

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Фото: REUTERS/Carlos Barria
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Президент США Дональд Трамп пока не собирается мобилизовать нацгвардию на федеральном уровне в связи с массовыми беспорядками, возникшими после смерти афроамериканца Джорджа Флойда. Об этом сообщил его помощник по вопросам национальной безопасности Роберт О'Брайен.

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При этом в случае поступления запроса от местных властей федеральные власти могут задействовать военных, сказал помощник главы государства Reuters.

30 мая Трамп заявлял о возможности в случае необходимости быстро отправить в Миннесоту военных.

Протесты в Миннеаполисе и других городах Миннесоты начались после смерти 46-летнего афроамериканца Джорджа Флойда. Мужчина скончался 25 мая после того, как трое полицейских повалили его на асфальт и удерживали больше восьми минут. 30 мая в штате впервые в истории была объявлена полная мобилизация нацгвардии для подавления беспорядков.

Во время разгона протестов от полицейских пострадал в том числе российский журналист Михаил Тургиев. В МИД России назвали случившееся необоснованной жестокостью и призвали компетентные органы и неправительственные организации провести тщательное расследование случившегося.

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