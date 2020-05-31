В Сан-Франциско на фоне протестов объявили комендантский час

Мэр Сан-Франциско (штат Калифорния) Лондон Брид объявила о введении комендантского часа в городе на фоне беспорядков после убийства афроамериканца Джорджа Флойда сотрудниками полиции, передает в воскресенье, 31 мая, телеканал NBC Bay Area.

«Я хочу внести ясность. Мы вводим комендантский час. Национальная гвардия будет наготове. Мы сделаем всё, что можем, чтобы защитить наш город», — заявила Брид.

По ее словам, комендантский час будет введен в городе с 20.00 до пяти часов утра. Жители города в это время должны оставаться дома.

Накануне сообщалось, что в ходе протестов в США правоохранители задержали более 1,3 тыс. человек в 16 американских городах. Кроме того, по меньшей мере 13 сотрудников правоохранительных органов получили ранения в ходе протестных акций в Филадельфии, как минимум четыре полицейских автомобиля были подожжены.

В Миннеаполисе, где начались акции протеста, полицейские применили слезоточивый газ и пейнтбольные ружья для расчистки улиц. Отмечается, что в штат ввели более 4 тыс. военнослужащих Национальной гвардии США, в скором времени их число возрастет почти до 11 тыс. человек.

Комендантский час был введен в Лос-Анджелесе, Атланте и Филадельфии, а также в Миннеаполисе, Милуоки, Денвере, Колумбии, Луисвилле и Портленде.

Всего под запретом на нахождение на улицах оказались 25 городов в таких штатах, как Калифорния, Колорадо, Флорида, Джорджия и Иллинойс.

Массовые протесты в Миннеаполисе и других городах Миннесоты начались после смерти 46-летнего афроамериканца Джорджа Флойда во время задержания полицейскими. Мужчина скончался 25 мая в реанимации. На опубликованных в Сети кадрах задержания видно, что трое офицеров прижали его к асфальту, а один надавил ногой на шею. Флойд какое-то время кричал, что не может дышать, а затем потерял сознание.

Участвовавшие в задержании четверо полицейских были уволены со службы еще 26 мая. Сотрудник полиции Дерек Шовин, совершивший акт агрессии в отношении чернокожего жителя, был взят под стражу. Ему предъявлены обвинения в непредумышленном убийстве.