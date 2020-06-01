В Нью-Йорке начали расследование наезда двух машин полиции на протестующих

Мэр Нью-Йорка Билл де Блазио после обрушившейся на него критики начал расследование инцидента с наездом двух автомобилей полиции на толпу протестующих из-за смерти афроамериканца Джорджа Флойда. Об этом 31 мая сообщил CNN.

Заниматься случившимся будут глава следственного департамента города Маргарет Гарнетт и глава департамента юстиции Нью-Йорка Джим Джонсон, пишет RT.

Результаты расследования мэр потребовал предоставить «в течение ближайших недель».

Де Блазио заметил, что действия протестующих, окружающих полицейские машины и угрожающих правоохранителям, являются недопустимыми, пишет REGNUM.

На местных телеканалах ранее появились кадры, на которых протестующие в Нью-Йорке с помощью металлических ограждений перекрыли проезд по центральной части одной из улиц двум полицейским автомобилям. После этого одна из машин медленно объехала заграждение, попав в толпу протестующих и сбив нескольких из них, а вторая на большей скорости протаранила заграждение, повалив некоторых демонстрантов. Телекомпания подчеркивает, что никто из них не погиб и серьезно не пострадал, пишет ТАСС.

Беспорядки в США были вызваны ситуацией вокруг смерти 46-летнего афроамериканца Джорджа Флойда в Миннеаполисе, штат Миннесота. При задержании четверо полицейских повалили его на землю, а один из них, белый мужчина, наступил ему коленом на шею. Задержанный жаловался на невозможность дышать, после чего потерял сознание и скончался в больнице 25 мая. Задержавшие его полицейские были уволены, а одного из них обвинили в убийстве по неосторожности.

Ранее 1 июня сообщалось, что в охваченном протестами из-за смерти афроамериканца Джорджа Флойда Миннеаполисе грузовик въехал в толпу активистов. На опубликованных в Сети кадрах видно, что фура с цистерной проезжает по перекрытой протестующими трассе. При этом участники акции разбегаются перед авто.