Более 50 сотрудников секретной службы пострадали в ходе беспорядков в Вашингтоне

В ходе беспорядков в Вашингтоне у Белого дома пострадали более 50 сотрудников секретной службы, сообщил в понедельник, 1 июня, телеканал Fox News со ссылкой на источники.

Участники протестов, продолжающихся третью ночь подряд, кидали в сотрудников секретной службы бутылки и емкости с зажигательной смесью в парке Лафайет, расположенном рядом с Белым домом. На помощь национальной гвардии и местной полиции направили агентов федеральной службы маршалов США и управления по борьбе с наркотиками, отметил минюст США.

В пятницу протестанты в Вашингтоне попытались отодвинуть металлические заграждения у ворот Белого дома, после чего Трампа из соображений безопасности поместили в бункер.

Multiple fires raging outside the White House#GeorgeFloydProtests

pic.twitter.com/t1w0Rxg7Yi — Daily Caller (@DailyCaller) June 1, 2020

Беспорядки возникли в районе парка Лафайет, протестующие подожгли епископальную церковь Святого Иоанна.

Массовые акции протеста в США начались 25 мая с города Миннеаполиса, штат Миннесота, где афроамериканец Джордж Флойд погиб в результате жесткого задержания полицейскими. Стражей порядка уволили, а в отношении одного из них возбудили уголовное дело.

После смерти задержанного в крупных городах Соединенных Штатов, в том числе в Нью-Йорке, Вашингтоне, Лос-Анджелесе, Атланте, Лас-Вегасе и Фергюсоне, вспыхнули протесты.

Утром 1 июня стало известно, что в результате противостояния людей с полицейскими арестовано более 4,1 тыс. человек.