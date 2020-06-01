Более 50 сотрудников секретной службы пострадали в ходе беспорядков в Вашингтоне
В ходе беспорядков в Вашингтоне у Белого дома пострадали более 50 сотрудников секретной службы, сообщил в понедельник, 1 июня, телеканал Fox News со ссылкой на источники.
Участники протестов, продолжающихся третью ночь подряд, кидали в сотрудников секретной службы бутылки и емкости с зажигательной смесью в парке Лафайет, расположенном рядом с Белым домом. На помощь национальной гвардии и местной полиции направили агентов федеральной службы маршалов США и управления по борьбе с наркотиками, отметил минюст США.
В пятницу протестанты в Вашингтоне попытались отодвинуть металлические заграждения у ворот Белого дома, после чего Трампа из соображений безопасности поместили в бункер.
Multiple fires raging outside the White House#GeorgeFloydProtests— Daily Caller (@DailyCaller) June 1, 2020
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Беспорядки возникли в районе парка Лафайет, протестующие подожгли епископальную церковь Святого Иоанна.
Массовые акции протеста в США начались 25 мая с города Миннеаполиса, штат Миннесота, где афроамериканец Джордж Флойд погиб в результате жесткого задержания полицейскими. Стражей порядка уволили, а в отношении одного из них возбудили уголовное дело.
После смерти задержанного в крупных городах Соединенных Штатов, в том числе в Нью-Йорке, Вашингтоне, Лос-Анджелесе, Атланте, Лас-Вегасе и Фергюсоне, вспыхнули протесты.
Утром 1 июня стало известно, что в результате противостояния людей с полицейскими арестовано более 4,1 тыс. человек.