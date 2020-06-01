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Мэр Вашингтона продлила режим комендантского часа на двое суток

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Фото: Global Look Press/Stefani Reynolds
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Комендантский час, введенный в Вашингтоне 31 мая, будет действовать еще двое суток. Об этом в понедельник, 1 июня, заявила мэр города Мюриэл Боузер, пишет The Washington Times.

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«Американцы возмущены убийством Джорджа Флойда, однако масштаб протестов вышел за допустимые пределы», — отметила Боузер.

Мэр подчеркнула, что комендантский час будет начинаться с 19 часов.

В воскресенье, 31 мая, полиция Вашингтона сообщила о 17 задержанных в ходе беспорядков. По данным Секретной службы США, в период с вечера пятницы, 29 мая, по утро воскресенья, 31 мая, свыше 60 их сотрудников в столице пострадали от того, что участники беспорядков бросали в них различные предметы. На пресс-конференции в воскресенье Боузер сообщила, что не собиралась вводить комендантский час, поскольку нарушители закона вряд ли будут его соблюдать.

Протестные акции в США начались после гибели от рук полицейских афроамериканца Джорджа Флойда в городе Миннеаполис (штат Миннесота) 25 мая.

В тот день в службу 911 Миннеаполиса, крупнейшего города штата Миннесота, поступил звонок от сотрудника магазина в районе Лонгфелло. Он сообщил, что его клиент, крупный чернокожий мужчина, якобы заплатил ему фальшивыми купюрами, находится в состоянии сильного алкогольного опьянения и собирается сесть за руль.

Прибывшие полицейские попросили находившегося в машине 46-летнего Джорджа Флойда выйти и надели на него наручники, однако он попытался вырваться.

На кадрах с места происшествия, которые выложили в интернет очевидцы, видно, как полицейский повалил Флойда на землю, придавил ему шею коленом и держал так в течение семи минут. Задержанный не оказывал сопротивления и неоднократно просил стража порядка ослабить хватку. Флойд кричал, что не может дышать, после чего он потерял сознание. Чуть позже он скончался в реанимации.

Полицейских после появления видеоролика задержания уволили, а одного из них обвинили в убийстве по неосторожности.

Всего, по данным на 1 июня, в результате массовых беспорядков были арестованы около 4,1 тыс. человек.

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