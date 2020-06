Несколько зданий загорелись в ходе протестов у Белого дома в Вашингтоне

Несколько зданий загорелись в центре Вашингтона рядом с Белым домом в ходе продолжающихся протестов. Об этом в понедельник, 1 июня сообщает «РИА Новости».

Отмечается, что пожар произошел в офисном здании — особняке постройки XIX века — и в одноэтажном хозяйственном блоке исторической епископальной церкви Святого Иоанна на территории сквера Лафайет. Началось это после того, как участники беспорядков устроили большой костер на проезжей части.

Antifa is burning down the historic St. John's Church by the White House. It's completely up in flames. pic.twitter.com/VI0A2PAVBV