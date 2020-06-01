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Несколько зданий загорелись в ходе протестов у Белого дома в Вашингтоне

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Фото: REUTERS/Jim Bourg
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Несколько зданий загорелись в центре Вашингтона рядом с Белым домом в ходе продолжающихся протестов. Об этом в понедельник, 1 июня сообщает «РИА Новости».

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Отмечается, что пожар произошел в офисном здании — особняке постройки XIX века — и в одноэтажном хозяйственном блоке исторической епископальной церкви Святого Иоанна на территории сквера Лафайет. Началось это после того, как участники беспорядков устроили большой костер на проезжей части.

В какой-то момент с крыши офисного здания сорвали американский флаг и бросили его в костер.

Кроме того, протестующие совершили серию актов вандализма в отношении близлежащих магазинов и ресторанов. Демонстранты подожгли автомобиль, мусорное ведро и разбили окна, в том числе столичного Университета Бей Атлантик. Также повреждено здание Департамента по делам ветеранов, передает телеканал FOX News.

Полицейские применяют резиновые пули, слезоточивый газ и светошумовые гранаты. Против митингующих также задействовали силы Национальной гвардии США.

Ранее стало известно, что в Вашингтоне объявлен комендантский час с 23:00 воскресенья, 31 мая, (06:00 мск) до 06:00 понедельника (13:00 мск). На пресс-конференции мэр города Мюриэл Боузер отметила, что не собиралась вводить ограничения на нахождение граждан на улицах, поскольку нарушители закона вряд ли будут его соблюдать.

Из-за уличных протестов комендантский час также был введен в Лос-Анджелесе, Атланте и Филадельфии, а также в Миннеаполисе, Милуоки, Денвере, Колумбии, Луисвилле, Портленде, Сан-Франциско.

Массовые акции против полицейского произвола вспыхнули в десятках американских городов из-за смерти 46-летнего афроамериканца Джорджа Флойда в результате жесткого задержания полицейскими в Миннеаполисе (штат Миннесота). Один из офицеров уже арестован по обвинению в непредумышленном убийстве.

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