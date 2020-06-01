Несколько зданий загорелись в ходе протестов у Белого дома в Вашингтоне

Несколько зданий загорелись в центре Вашингтона рядом с Белым домом в ходе продолжающихся протестов. Об этом в понедельник, 1 июня сообщает «РИА Новости».

Отмечается, что пожар произошел в офисном здании — особняке постройки XIX века — и в одноэтажном хозяйственном блоке исторической епископальной церкви Святого Иоанна на территории сквера Лафайет. Началось это после того, как участники беспорядков устроили большой костер на проезжей части.

Antifa is burning down the historic St. John's Church by the White House. It's completely up in flames. pic.twitter.com/VI0A2PAVBV — Ian Miles Cheong (@stillgray) June 1, 2020

В какой-то момент с крыши офисного здания сорвали американский флаг и бросили его в костер.

Кроме того, протестующие совершили серию актов вандализма в отношении близлежащих магазинов и ресторанов. Демонстранты подожгли автомобиль, мусорное ведро и разбили окна, в том числе столичного Университета Бей Атлантик. Также повреждено здание Департамента по делам ветеранов, передает телеканал FOX News.

Полицейские применяют резиновые пули, слезоточивый газ и светошумовые гранаты. Против митингующих также задействовали силы Национальной гвардии США.

Ранее стало известно, что в Вашингтоне объявлен комендантский час с 23:00 воскресенья, 31 мая, (06:00 мск) до 06:00 понедельника (13:00 мск). На пресс-конференции мэр города Мюриэл Боузер отметила, что не собиралась вводить ограничения на нахождение граждан на улицах, поскольку нарушители закона вряд ли будут его соблюдать.

Из-за уличных протестов комендантский час также был введен в Лос-Анджелесе, Атланте и Филадельфии, а также в Миннеаполисе, Милуоки, Денвере, Колумбии, Луисвилле, Портленде, Сан-Франциско.

Массовые акции против полицейского произвола вспыхнули в десятках американских городов из-за смерти 46-летнего афроамериканца Джорджа Флойда в результате жесткого задержания полицейскими в Миннеаполисе (штат Миннесота). Один из офицеров уже арестован по обвинению в непредумышленном убийстве.