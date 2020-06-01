Дикий запал: протесты в США переключились на богатых

Прошла неделя с убийства Джорджа Флойда, чернокожего жителя Миннеаполиса, погибшего от рук полицейских в ходе задержания. Протесты и беспорядки, начавшиеся в Миннесоте во вторник, к выходным достигли апогея — демонстрации продолжаются по меньшей мере в 140 городах США. Национальная гвардия введена в 21 штат . Опрошенные «Известиями» эксперты между тем полагают, что протесты утихнут, как только улучшится экономическое положение страны , сильно пошатнувшееся из-за коронавируса: от ограничительных мер в первую очередь пострадали афроамериканцы, живущие в бедных кварталах. Однако, считают аналитики, нельзя исключать, что за демонстрациями стоят политтехнологи, желающие положить конец эпохе Трампа на предстоящих президентских выборах.

Полицейские не помогают

В пятницу 29 мая власти Миннесоты выполнили главное требование протестующих и арестовали полицейского Дерека Шовина. 25 мая офицер участвовал в задержании Джорджа Флойда. Мужчина отказывался садиться в полицейскую машину, говоря, что у него клаустрофобия. Перед дверью автомобиля он упал на землю, офицер Шовин расценил это как попытку сбежать и решил успокоить задержанного — надавил на его шею коленом и удерживал мужчину в таком состоянии почти восемь минут. Впоследствии 46-летний Джордж Флойд скончался в госпитале, не приходя в сознание.

Всю неделю протесты проходят по схожему сценарию. Днем это мирная демонстрация против расизма и полицейского произвола, организаторы просят собравшихся соблюдать дистанцию и надевать маски.

США_5 Фото: Global Look Press/Keiko Hiromi

В 20:00 в большинстве штатов вступает в силу комендантский час. Полицейские начинают арестовывать людей из толпы, применять слезоточивый газ. Демонстрация перерастает в массовые уличные беспорядки.

Хулиганы, или thugs, как их окрестил президент США Дональд Трамп, начали мародерствовать, бить витрины и поджигать административные здания. На уличных граффити всё чаще можно увидеть угрозы богатым — Rich are not safe anymore («Богатые больше не в безопасности») — антирасистский контекст естественным образом перерос в демонстрацию против социального неравенства.

За неделю протестов погибли как минимум семь человек . 27 мая были убиты офицеры полиции в Окленде, штат Калифорния и Джексонвилле, Флорида. В Нью-Йорке и Миннеаполисе демонстранты подожгли полицейские участки, обошлось без жертв.

29 мая мародеры напали на ломбард в Миннеаполисе и застрелили 43-летнего мужчину, пытавшегося им помешать. В тот же день в ходе демонстрации в Дейтройте кто-то воспользовался хаосом и убил 21-летнего местного жителя, наблюдавшего за протестами из своей машины. Еще трое погибли в Индианаполисе, Чикаго, Сент-Луисе.

США_1 Фото: Global Look Press/Keiko Hiromi

1 июня протестующего в Луисвилле застрелили во время перестрелки с полицией и войсками Национальной гвардии.

После тяжелой ночи в воскресенье утром в Нью-Йорке арестованы свыше 345 человек . За одну эту ночь толпа сожгла или разрушила 47 полицейских автомобилей, 33 офицера получили ранения. Аналогичный размах насилия зафиксирован в Филадельфии, Бостоне, Лос-Анджелесе.



Между тем, агрессивнее себя стали вести и сами полицейские: Сеть облетели видео как машина патруля буквально таранит толпу людей.

1_2020-05-29T055652Z_244388194_RC23YG92F68Y_RTRMADP_3_MINNEAPOLIS-POLICE В американском городе Миннеаполис (штат Миннесота) продолжаются беспорядки и погромы, вызванные смертью в полицейском участке чернокожего задержанного. Подробности — в фотогалерее «Известий» Фото: REUTERS/Carlos Barria 2_2020-05-29T055654Z_1702847629_RC23YG9VWDBY_RTRMADP_3_MINNEAPOLIS-POLICE 46-летний афроамериканец Джордж Флойд был задержан 25 мая по подозрению в совершении преступления Фото: REUTERS/Carlos Barria 3_GettyImages-1215982502 Чернокожие жители Миннеаполиса уверены, что Флойд погиб в результате применения к нему неоправданного насилия сотрудниками полиции Фото: Getty Images/Stephen Maturen 4_GettyImages-1229145113 Начавшись в Миннеаполисе, беспорядки уже перекинулись на другие города США с большим количеством чернокожих жителей, в частности, Лос-Анджелес Фото: Getty Images/Star Tribune/Mark Vancleave 5_GettyImages-1229778026 Протестующие жгут и переворачивают автомобили, выкрикивают антиправительственные лозунги и грабят магазины Фото: Getty Images/Star Tribune/David Joles 6_2020-05-29T010549Z_1968580812_RC21YG9HZDGX_RTRMADP_3_MINNEAPOLIS-POLICE Мэр Миннеаполиса Джейкоб Фрей ввел в городе режим чрезвычайной ситуации сроком на 72 часа Фото: REUTERS/Carlos Barria 7_2020-05-29T055655Z_924369842_RC22YG9O5SD0_RTRMADP_3_MINNEAPOLIS-POLICE В результате столкновений с полицией есть пострадавшие, их количество уточняется Фото: REUTERS/Carlos Barria 8_2020-05-28T222445Z_112563010_RC2XXG9G2BY1_RTRMADP_3_MINNEAPOLIS-POLICE Президент США Дональд Трамп распорядился ввести в город 500 бойцов Национальной гвардии в помощь местным правоохранительным органам Фото: REUTERS/Adam Bettcher 9_2020-05-28T222434Z_817020744_RC2YXG92YGG2_RTRMADP_3_MINNEAPOLIS-POLICE Протестующие числом около 300 человек напали 29 мая на врачей скорой помощи, приехавших к пикетируемому полицейскому участку Фото: REUTERS/Adam Bettcher 10_2020-05-29T020813Z_1901799681_RC21YG939C4O_RTRMADP_3_MINNEAPOLIS-POLICE Погромы и грабежи уже нанесли значительный ущерб экономике Миннеаполиса Фото: REUTERS/Carlos Barria 11_2020-05-29T034843Z_1698780292_RC23YG98Y7YP_RTRMADP_3_MINNEAPOLIS-POLICE Протестующие уже сожгли один из полицейских участков, где служили причастные к задержанию Флойда сотрудники Фото: REUTERS/Carlos Barria 12_GettyImages-1215995071 В погромах активное участие принимает радикальная молодежь Фото: Getty Images/Anadolu Agency/Steel Brooks

Президентское упрощение

В ответ на разгул насилия в уик-энд президент США Дональд Трамп 31 мая постановил признать движение Антифа террористической организацией (Антифа — международное леворадикальное движение, борющееся с фашизмом). Однако, как заявил «Известиям» директор Фонда изучения США в МГУ Юрий Рогулев, эта мера не положит конца протестам, поскольку Антифа не имеют такого большого влияния на умы американцев, как представляется Трампу.

По словам эксперта, укол в сторону Антифа — лишь очередное упрощение американских политиков , своего рода ответ Трампа либеральным СМИ — The New York Times и CNN. Последние утверждают, что протесты — это прокол республиканцев, влияние атмосферы ненависти, установившейся при нынешнем президенте. А сам Трамп обвиняет, в свою очередь, левых, утверждая, что это они радикалы и виновны в нынешних беспорядках.

— Однако и то и другое далеко от реальности. Если бы дело было только в провокациях отдельных личностей, демонстрации не приобрели бы такой размах. Где Миннеаполис и где Лос-Анджелес, совершенно разные города. Протесты — не дело рук отдельных подстрекателей, которые хоть и есть в США, но маловлиятельны. А вот афроамериканцы составляют 15% населения , — отметил эксперт.

США_4 Фото: Global Look Press/Keiko Hiromi

Но идею Трампа о том, что за протестами может стоять кто-то еще, американцы всё же подхватили. В Нью-Йорке высокопоставленный сотрудник полиции заявил, что анархисты планировали устроить беспорядки в городе еще задолго до начала протестов, используя зашифрованное сообщение для сбора денег под залог.

В воскресенье бывшая советница Барака Обамы Сьюзан Райс также предположила, что за протестами может стоять Россия. По ее словам, нынешняя ситуация в США — это именно то, чего так добивалась Москва. В Кремле и МИДе опровергли причастность к демонстрациям и выразили недоумение словами бывшего американского политика.

— Подобные инсинуации никак не могут отражать официальную точку зрения Вашингтона, — заявил 1 июня пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. — Мы никогда не вмешивались в американские дела и не собираемся вмешиваться сейчас.

Юрий Рогулев также отметил, что двигатель протеста — неравенство между социальным положением чернокожего населения и белого большинства . Первые проживают в бедных районах, у них крайне мало шансов получить хорошее образование (учитывая, сколько оно стоит), отсюда и меньше возможностей хорошо трудоустроиться, пояснил политолог.

США_2 Фото: Global Look Press/Damairs Carter/MediaPunch

— Последний удар нанесла эпидемия и последовавшие за ней негативные экономические факторы. Афроамериканцы в этом смысле пострадали больше всего , — подчеркнул эксперт. — Темпы угасания протестов напрямую зависят от пандемии и экономического роста. Если, как предрекают аналитики с Уолл-стрит, американская экономика покажет рост уже в III квартале нынешнего года, то протестные настроения пойдут на спад. Если же нет, то всё может затянуться, и в итоге привести к поражению Дональда Трампа на выборах.

По мнению политолога Кирилла Коктыша, нынешние события можно расценить как прямое применение политтехнологий в свете предстоящих в ноябре президентских выборов в США. Эксперт считает, что выступления могут искусственно подогреваться противниками Трампа для того, чтобы сместить его в ноябре. Однако, пояснил эксперт «Известиям», пока протест удается держать под контролем, ни о какой гражданской войне и речи не идет.

«Не могу дышать»

Последние слова Джорджа Флойда перед смертью, его обращение к полицейским: «Я не могу дышать, пожалуйста, не убивайте меня». Именно они стали главным лозунгом демонстрантов. Однако впервые эти слова были произнесены другой жертвой полицейского насилия.

В июле 2014 года чернокожий житель Нью-Йорка Эрик Гарнер оказал сопротивление полицейским в ходе задержания — его обвиняли в том, что он продавал сигареты по одной без пачки. Офицер полиции Даниэль Панталео применил против Гарнера удушающий захват и удерживал его так в течение нескольких минут, пока мужчина не потерял сознание. После этого стражи порядка перевернули его тело, чтобы обеспечить приток кислорода, но Гарнер не приходил в себя. Он скончался в госпитале через час.

Вскрытие доказало, что он был убит из-за асфиксии — полицейские не учли, что у Гарнера были слабое сердце и астма. Тем не менее в декабре 2014 года суд посчитал, что офицер Панталео действовал по инструкции, и решил обойтись без тюремного заключения. Это породило массовые протесты по всей стране, демонстрации охватили свыше 50 городов. Однако так и окончились ничем — единственное, чего протестующим удалось тогда добиться, — чтобы департамент полиции Нью-Йорка пересмотрел свои методы задержания.

США_3 Фото: Global Look Press/Javier Rojas

Примечательно, что Панталео так и не уволили из полиции — он продолжал служить до 2019 года, когда очередной суд вынес вердикт, что он всё же был виновен в убийстве Эрика Гарнера и не имеет права служить в полиции.

Кирилл Коктыш отметил, что как и в случае с Гарнером, никаких системных изменений в положении чернокожего населения в США после нынешней волны протестов не предвидится . Поскольку ни у демократов, ни у республиканцев нет каких-либо предпосылок и желания идти навстречу демонстрантам.

Протесты по делу Эрика Гарнера продлились не более двух недель в конце декабря, но получили большой отклик в массовой культуре. К слову, дело Джорджа Флойда также приобрело глобальный масштаб — его делу посвящают прямые эфиры в Instagram звезды Голливуда, а футболисты немецкой «Боруссии» надевают футболки с фамилией Флойда. Демонстрации в поддержку демонстрантов в США прошли и в Лондоне, а также у посольства США в Берлине.

Пока же протесты продолжаются. 1 июня после 8 вечера в Миннеаполисе и других городах США ожидается новая волна насилия. Имя Эрика Гарнера, а также другого чернокожего Ахмауда Арбери, убитого в феврале этого года, Бреонны Тейлор, застреленной в своей квартире в ходе полицейского рейда, и еще свыше 20 других жертв полицейского произвола написаны мелками у стихийного мемориала у Cup Foods. Как передает The New York Times, у надписей постоянно дежурит мужчина, который не дает случайным прохожим наступать на имена.