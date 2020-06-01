Дикий запал: протесты в США переключились на богатых
Прошла неделя с убийства Джорджа Флойда, чернокожего жителя Миннеаполиса, погибшего от рук полицейских в ходе задержания. Протесты и беспорядки, начавшиеся в Миннесоте во вторник, к выходным достигли апогея — демонстрации продолжаются по меньшей мере в 140 городах США. Национальная гвардия введена в 21 штат. Опрошенные «Известиями» эксперты между тем полагают, что протесты утихнут, как только улучшится экономическое положение страны, сильно пошатнувшееся из-за коронавируса: от ограничительных мер в первую очередь пострадали афроамериканцы, живущие в бедных кварталах. Однако, считают аналитики, нельзя исключать, что за демонстрациями стоят политтехнологи, желающие положить конец эпохе Трампа на предстоящих президентских выборах.
Полицейские не помогают
В пятницу 29 мая власти Миннесоты выполнили главное требование протестующих и арестовали полицейского Дерека Шовина. 25 мая офицер участвовал в задержании Джорджа Флойда. Мужчина отказывался садиться в полицейскую машину, говоря, что у него клаустрофобия. Перед дверью автомобиля он упал на землю, офицер Шовин расценил это как попытку сбежать и решил успокоить задержанного — надавил на его шею коленом и удерживал мужчину в таком состоянии почти восемь минут. Впоследствии 46-летний Джордж Флойд скончался в госпитале, не приходя в сознание.
Всю неделю протесты проходят по схожему сценарию. Днем это мирная демонстрация против расизма и полицейского произвола, организаторы просят собравшихся соблюдать дистанцию и надевать маски.
В 20:00 в большинстве штатов вступает в силу комендантский час. Полицейские начинают арестовывать людей из толпы, применять слезоточивый газ. Демонстрация перерастает в массовые уличные беспорядки.
Хулиганы, или thugs, как их окрестил президент США Дональд Трамп, начали мародерствовать, бить витрины и поджигать административные здания. На уличных граффити всё чаще можно увидеть угрозы богатым — Rich are not safe anymore («Богатые больше не в безопасности») — антирасистский контекст естественным образом перерос в демонстрацию против социального неравенства.
За неделю протестов погибли как минимум семь человек. 27 мая были убиты офицеры полиции в Окленде, штат Калифорния и Джексонвилле, Флорида. В Нью-Йорке и Миннеаполисе демонстранты подожгли полицейские участки, обошлось без жертв.
29 мая мародеры напали на ломбард в Миннеаполисе и застрелили 43-летнего мужчину, пытавшегося им помешать. В тот же день в ходе демонстрации в Дейтройте кто-то воспользовался хаосом и убил 21-летнего местного жителя, наблюдавшего за протестами из своей машины. Еще трое погибли в Индианаполисе, Чикаго, Сент-Луисе.
1 июня протестующего в Луисвилле застрелили во время перестрелки с полицией и войсками Национальной гвардии.
После тяжелой ночи в воскресенье утром в Нью-Йорке арестованы свыше 345 человек. За одну эту ночь толпа сожгла или разрушила 47 полицейских автомобилей, 33 офицера получили ранения. Аналогичный размах насилия зафиксирован в Филадельфии, Бостоне, Лос-Анджелесе.
Между тем, агрессивнее себя стали вести и сами полицейские: Сеть облетели видео как машина патруля буквально таранит толпу людей.
Президентское упрощение
В ответ на разгул насилия в уик-энд президент США Дональд Трамп 31 мая постановил признать движение Антифа террористической организацией (Антифа — международное леворадикальное движение, борющееся с фашизмом). Однако, как заявил «Известиям» директор Фонда изучения США в МГУ Юрий Рогулев, эта мера не положит конца протестам, поскольку Антифа не имеют такого большого влияния на умы американцев, как представляется Трампу.
По словам эксперта, укол в сторону Антифа — лишь очередное упрощение американских политиков, своего рода ответ Трампа либеральным СМИ — The New York Times и CNN. Последние утверждают, что протесты — это прокол республиканцев, влияние атмосферы ненависти, установившейся при нынешнем президенте. А сам Трамп обвиняет, в свою очередь, левых, утверждая, что это они радикалы и виновны в нынешних беспорядках.
— Однако и то и другое далеко от реальности. Если бы дело было только в провокациях отдельных личностей, демонстрации не приобрели бы такой размах. Где Миннеаполис и где Лос-Анджелес, совершенно разные города. Протесты — не дело рук отдельных подстрекателей, которые хоть и есть в США, но маловлиятельны. А вот афроамериканцы составляют 15% населения, — отметил эксперт.
Но идею Трампа о том, что за протестами может стоять кто-то еще, американцы всё же подхватили. В Нью-Йорке высокопоставленный сотрудник полиции заявил, что анархисты планировали устроить беспорядки в городе еще задолго до начала протестов, используя зашифрованное сообщение для сбора денег под залог.
В воскресенье бывшая советница Барака Обамы Сьюзан Райс также предположила, что за протестами может стоять Россия. По ее словам, нынешняя ситуация в США — это именно то, чего так добивалась Москва. В Кремле и МИДе опровергли причастность к демонстрациям и выразили недоумение словами бывшего американского политика.
— Подобные инсинуации никак не могут отражать официальную точку зрения Вашингтона, — заявил 1 июня пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. — Мы никогда не вмешивались в американские дела и не собираемся вмешиваться сейчас.
Юрий Рогулев также отметил, что двигатель протеста — неравенство между социальным положением чернокожего населения и белого большинства. Первые проживают в бедных районах, у них крайне мало шансов получить хорошее образование (учитывая, сколько оно стоит), отсюда и меньше возможностей хорошо трудоустроиться, пояснил политолог.
— Последний удар нанесла эпидемия и последовавшие за ней негативные экономические факторы. Афроамериканцы в этом смысле пострадали больше всего, — подчеркнул эксперт. — Темпы угасания протестов напрямую зависят от пандемии и экономического роста. Если, как предрекают аналитики с Уолл-стрит, американская экономика покажет рост уже в III квартале нынешнего года, то протестные настроения пойдут на спад. Если же нет, то всё может затянуться, и в итоге привести к поражению Дональда Трампа на выборах.
По мнению политолога Кирилла Коктыша, нынешние события можно расценить как прямое применение политтехнологий в свете предстоящих в ноябре президентских выборов в США. Эксперт считает, что выступления могут искусственно подогреваться противниками Трампа для того, чтобы сместить его в ноябре. Однако, пояснил эксперт «Известиям», пока протест удается держать под контролем, ни о какой гражданской войне и речи не идет.
«Не могу дышать»
Последние слова Джорджа Флойда перед смертью, его обращение к полицейским: «Я не могу дышать, пожалуйста, не убивайте меня». Именно они стали главным лозунгом демонстрантов. Однако впервые эти слова были произнесены другой жертвой полицейского насилия.
В июле 2014 года чернокожий житель Нью-Йорка Эрик Гарнер оказал сопротивление полицейским в ходе задержания — его обвиняли в том, что он продавал сигареты по одной без пачки. Офицер полиции Даниэль Панталео применил против Гарнера удушающий захват и удерживал его так в течение нескольких минут, пока мужчина не потерял сознание. После этого стражи порядка перевернули его тело, чтобы обеспечить приток кислорода, но Гарнер не приходил в себя. Он скончался в госпитале через час.
Вскрытие доказало, что он был убит из-за асфиксии — полицейские не учли, что у Гарнера были слабое сердце и астма. Тем не менее в декабре 2014 года суд посчитал, что офицер Панталео действовал по инструкции, и решил обойтись без тюремного заключения. Это породило массовые протесты по всей стране, демонстрации охватили свыше 50 городов. Однако так и окончились ничем — единственное, чего протестующим удалось тогда добиться, — чтобы департамент полиции Нью-Йорка пересмотрел свои методы задержания.
Примечательно, что Панталео так и не уволили из полиции — он продолжал служить до 2019 года, когда очередной суд вынес вердикт, что он всё же был виновен в убийстве Эрика Гарнера и не имеет права служить в полиции.
Кирилл Коктыш отметил, что как и в случае с Гарнером, никаких системных изменений в положении чернокожего населения в США после нынешней волны протестов не предвидится. Поскольку ни у демократов, ни у республиканцев нет каких-либо предпосылок и желания идти навстречу демонстрантам.
Протесты по делу Эрика Гарнера продлились не более двух недель в конце декабря, но получили большой отклик в массовой культуре. К слову, дело Джорджа Флойда также приобрело глобальный масштаб — его делу посвящают прямые эфиры в Instagram звезды Голливуда, а футболисты немецкой «Боруссии» надевают футболки с фамилией Флойда. Демонстрации в поддержку демонстрантов в США прошли и в Лондоне, а также у посольства США в Берлине.
Пока же протесты продолжаются. 1 июня после 8 вечера в Миннеаполисе и других городах США ожидается новая волна насилия. Имя Эрика Гарнера, а также другого чернокожего Ахмауда Арбери, убитого в феврале этого года, Бреонны Тейлор, застреленной в своей квартире в ходе полицейского рейда, и еще свыше 20 других жертв полицейского произвола написаны мелками у стихийного мемориала у Cup Foods. Как передает The New York Times, у надписей постоянно дежурит мужчина, который не дает случайным прохожим наступать на имена.