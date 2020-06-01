Американист сравнил протесты в США с «цветными революциями»

Массовые протесты в США лишь на первый взгляд носят только социальный характер. На самом деле они напрямую связаны с предстоящими в ноябре выборами президента, заявил «Известиям» главный научный сотрудник Института США и Канады РАН Владимир Васильев в понедельник, 1 июня.

По его мнению, существует реальная угроза, что по итогам выборов и демократы, и республиканцы откажутся признать их результаты. В этой связи обеим партиям приходится апеллировать к массам.

«Эту идею американцы много раз раскручивали для других стран. Когда в этих странах люди были не удовлетворены результатами выборов, там происходили «цветные революции», выходили массы, требовали не признавать и изменить результаты. Я думаю, эта технология — организация общеамериканского майдана — в полной мере отрабатывается, для того чтобы повлиять в нужную сторону на результаты выборов, если они не устроят Демократическую партию», — сказал американист.

По его мнению, акция протестов носит координированный характер, организация которой осуществляется руководством по линии национального комитета Демократической партии.

В пользу своей версии Васильев приводит тот факт, что беспорядки произошли в ключевых штатах, важных с точки зрения выборной гонки.

«Штат Миннесота — продемократический штат с очень прогрессивными традициями борьбы прав рабочего клаcса трудящихся. Калифорния, Техас, Вашингтон. В республиканских штатах и городах ситуация относительно спокойнее, они чуть лучше удерживают порядок», — заключил американист.

Президентские выборы в США запланированы на 3 ноября 2020 года.

Акции протеста и беспорядки начались в разных городах США после смерти 25 мая 46-летнего афроамериканца Джорджа Флойда. Безоружного мужчину задержали в Миннеаполисе, заковали в наручники, а один из четырех полицейских надавил ему на шею.

Задержанный успел несколько раз сказать, что не может дышать, потерял сознание и умер в больнице. Массовые акции протеста, пишет «Газета.ru», прошли в десятках американских городов.

Всего, по данным на 1 июня, в результате массовых беспорядков были арестованы около 4,1 тыс. человек.