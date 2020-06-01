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Песков прокомментировал заявления о причастности РФ к протестам в США

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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Какие-либо инсинуации по причинам массовых беспорядков в США являются неправильными и ошибочными. Так в понедельник, 1 июня, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал заявление бывшего советника по нацбезопасности экс-президента США Барака Обамы Сьюзан Райс, что в протестах на территории США есть «русский след».

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«И как мы понимаем, подобные инсинуации не отражают официальную точку зрения Вашингтона», — добавил Песков. По его словам, Москва, безусловно, наблюдает за происходящим в Соединенных Штатах, но все эти события остаются внутренним делом этой страны.

Россия никогда не вмешивалась в дела США и не собирается делать это сейчас, сказал представитель Кремля.

Ранее в понедельник глава комитета Совфеда по международным делам Константин Косачев заявил о работе «американской машины фейковых новостей», обвиняющей Россию в организации протестов в США. По его мнению, заявления о причастности Москвы к протестам в Соединенных Штатах являются прямым оскорблением не столько России, сколько американского народа.

Акции протеста и беспорядки начались в разных городах США после смерти 25 мая 46-летнего афроамериканца Джорджа Флойда. Безоружного мужчину задержали в Миннеаполисе, заковали в наручники, а один из четырех полицейских надавил ему на шею.

Задержанный успел несколько раз сказать, что не может дышать, потерял сознание и умер в больнице. Массовые акции протеста, пишет «Газета.ru», прошли в десятках американских городов.

Полицейских после появления видеоролика задержания уволили, а одного из них обвинили в убийстве по неосторожности. Однако это не остановило демонстрантов. Для сдерживания митингующих власти 15 штатов, а также Вашингтона и округа Колумбия задействовали 5 тыс. силовиков из национальной гвардии.

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