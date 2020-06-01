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В Далласе ввели режим бедствия из-за массовых протестов

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Фото: ТАСС/Zuma
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Власти американского города Даллас, штат Техас, ввели режим бедствия в связи с массовыми беспорядками. Соответствующий указ разместил на своей странице в Twitter мэр города Эрик Джонсон в понедельник, 1 июня.

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В посте градоначальник отметил, что такие меры пришлось применить «чтобы помочь городу справиться с преступными грабежами, вандализмом и насилием, которые мы видели в нашем Центральном деловом районе и прилегающих районах».

Полиция Далласа в связи с митингами ввела комендантский час, который действует в ночное время, пишет в этот же день Associated Press. Ранее аналогичные меры были введены в таких крупных городах США, как Атланта (штат Джорджия), Чикаго (штат Иллинойс), Денвер (штат Колорадо), Сиэтл (Вашингтон), Лос-Анджелес и Сан-Франциско (штат Калифорния).

Смерть 46-летнего афроамериканца Джорджа Флойда в Миннеаполисе, штат Миннесота, из-за жесткого полицейского задержания спровоцировала массовые акции протеста, пишет «Газета.ru». Тысячи человек вышли на улицы по всей стране после появления в Сети видео, на котором запечатлено, как четверо полицейских при задержании подозреваемого повалили его на землю. Один из стражей порядка, белый мужчина, наступил ему коленом на шею. При этом задержанный жаловался на невозможность дышать, после чего потерял сознание. В итоге Флойд умер 25 мая в госпитале.

Участвовавшие в случившемся полицейские были уволены, а одного из них обвинили в убийстве по неосторожности. Однако это не остановило демонстрантов. Для сдерживания митингующих власти 15 штатов, а также Вашингтона и округа Колумбия, задействовали 5 тыс. силовиков из Национальной гвардии.

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