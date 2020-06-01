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В США въехавшего в толпу водителя фуры обвинили в нападении

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Фото: REUTERS/Eric Miller
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Водителю грузовика, который попытался проехать по шоссе в Миннеаполисе сквозь толпу протестующих из-за смерти афроамериканца Джорджа Флойда, предъявили обвинение в нападении.

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Как сообщает 1 июня CNN, управление общественной безопасности города сочло действия водителя Богдана Вечирко «провокацией мирных демонстрантов».

Мужчина задержан без права на освобождение под залог.

На опубликованных в Сети кадрах инцидента видно, что сначала грузовик пытается проехать через толпу, а затем останавливается. После этого демонстранты окружили авто и проникли в кабину. По данным полиции, Вечирко получил травмы.

Протестующие не пострадали.

В последнюю неделю США охватили беспорядки и стычки с полицией. Люди вышли на протест из-за действий полицейских в Миннеаполисе: 25 мая после задержания погиб 49-летний афроамериканец Джордж Флойд.

На видео задержания запечатлено, как четверо офицеров повалили его на землю, а затем один из них придавил шею Флойда ногой. Мужчина кричал о нехватке воздуха, после чего потерял сознание. Позже он умер в реанимации.

Полицейские уволены, а в отношении державшего Флойда офицера возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности.

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