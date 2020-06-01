Грузовик въехал в толпу в Миннеаполисе

В охваченном протестами из-за смерти афроамериканца Джорджа Флойда Миннеаполисе грузовик въехал в толпу активистов, сообщается в Twitter управления общественной безопасности города.

Вскоре водитель был задержан.

«Внушают большое беспокойство действия водителя грузовика на трассе I-35, который спровоцировал толпу мирных демонстрантов», — говорится в сообщении.

На опубликованных в Сети кадрах видно, что фура с цистерной проезжает по перекрытой протестующими трассе. При этом участники акции разбегаются перед авто.

Когда водитель снизил скорость, протестующие пробрались к нему в кабину, отмечает «Газета.ру».

Водитель грузовика получил травмы и был госпитализирован. Никто из протестующих не пострадал.

Уже несколько дней в США проходят массовые акции протеста, которые в ряде городов переросли в беспорядки и стычки с полицией. Причиной стала гибель афроамериканца Джорджа Флойда во время задержания в Миннеаполисе.

Согласно опубликованным в Сети записям, мужчину задерживали четверо полицейских, трое повалили его на землю, и один из них прижал коленом шею Флойда. Задержанный просил его отпустить, так как ему не хватало воздуха, а потом потерял сознание. Позднее Флойд умер в реанимации.