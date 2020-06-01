Прямой эфир
Сюжет:

Грузовик въехал в толпу в Миннеаполисе

0
Фото: REUTERS/Caitlin Ochs
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В охваченном протестами из-за смерти афроамериканца Джорджа Флойда Миннеаполисе грузовик въехал в толпу активистов, сообщается в Twitter управления общественной безопасности города.

Черная путаница: почему полиция США не справляется с протестами
Америка столкнулась с крупнейшим за последнее время кризисом, подогреваемым пандемией

Вскоре водитель был задержан.

«Внушают большое беспокойство действия водителя грузовика на трассе I-35, который спровоцировал толпу мирных демонстрантов», — говорится в сообщении.

На опубликованных в Сети кадрах видно, что фура с цистерной проезжает по перекрытой протестующими трассе. При этом участники акции разбегаются перед авто.

Когда водитель снизил скорость, протестующие пробрались к нему в кабину, отмечает «Газета.ру».

Водитель грузовика получил травмы и был госпитализирован. Никто из протестующих не пострадал.

Уже несколько дней в США проходят массовые акции протеста, которые в ряде городов переросли в беспорядки и стычки с полицией. Причиной стала гибель афроамериканца Джорджа Флойда во время задержания в Миннеаполисе.

Согласно опубликованным в Сети записям, мужчину задерживали четверо полицейских, трое повалили его на землю, и один из них прижал коленом шею Флойда. Задержанный просил его отпустить, так как ему не хватало воздуха, а потом потерял сознание. Позднее Флойд умер в реанимации.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
В Чикаго протестующие отобрали у полицейского лошадь и ускакали
Посольство России выразило Госдепу протест в связи с нападением на журналиста

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020