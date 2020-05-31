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В Чикаго протестующие отобрали у полицейского лошадь и ускакали

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Фото: соцсети
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В Чикаго один из протестующих отобрал у сотрудника конной полиции лошадь и ускакал на ней.

Видео инцидента распространилось в соцсетях. Как пишет РЕН ТВ, на записи видно, что мужчина в розовой куртке скачет по улице города на коне. При этом, судя по накидке на лошади, она принадлежит полиции.

Толпа одобрительно приветствовала наездника.

Как сообщает агентство AP, с четверга в различных городах США полиция задержала более 1300 участников акций.

Протесты и беспорядки проходят в США из-за гибели афроамериканца Джорджа Флойда во время задержания в Миннеаполисе.

Согласно опубликованным в Сети записям, мужчину задерживали четверо полицейских, они повалили его на землю, а один прижал коленом шею Флойда. Задержанный сначала кричал, что не может дышать, а затем потерял сознание. Позднее Флойд умер в реанимации.

В городе вспыхнули акции протеста из-за действий полиции. Вскоре они переросли в стычки с правоохранителями и беспорядки. Митингующие сожгли полицейский участок, разбили полицейские машины, разграбили магазины.

В Миннеаполис введена нацгвардия, объявлены режим ЧС и комендантский час.

Акции протеста проходят также перед Белым домом, в Нью-Йорке, Чикаго и других городах. Полиция применяет слезоточивый газ и, по словам очевидцев, пейнтбольные ружья.

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