Косачев назвал фейками утверждения о причастности России к протестам в США

Глава комитета Совфеда по международным делам Константин Косачев в понедельник, 1 июня, заявил о работе «американской машины фейковых новостей», обвиняющей Россию в организации протестов в США.

«Свершилось! Американская машина фейковых новостей со скрежетом, пыхтя и перхая, разразилась-таки давно спрогнозированным действом <…> Очень хотелось бы верить, что помимо прожженного цинизма политтехнологов от слова «русофобия», в официальном Вашингтоне достанет на этот раз и осознания всего ужаса происходящего в американских городах», ― написал он на своей странице в Facebook.

Кроме того, Косачев подчеркнул, что заявления о причастности Москвы к протестам в Соединенных Штатах являются прямым оскорблением, причем не столько России, сколько американского народа.

Накануне бывший советник по нацбезопасности экс-президента США Барака Обамы Сьюзан Райс предположила, что в протестах, связанных с гибелью афроамериканца Джорджа Флойда, есть «русский след».

Кроме того, обозреватель канала CNN Дони О’Салливан в своей статье заявил, что не удивится, если вину за протесты попытаются возложить на Россию, которая якобы проводит «хитроумную тайную операцию в соцсетях», однако, по его мнению, достижение Москвы — в паранойе американцев.

Массовые акции протеста начались в США после смерти 46-летнего афроамериканца Джорджа Флойда в Миннеаполисе, штат Миннесота. Мужчина скончался в конце мая после жесткого задержания, в ходе которого один из полицейских наступил ему коленом на шею. Задержанный жаловался на невозможность дышать, после чего потерял сознание и умер в больнице. При этом изначально полицейские заявляли, что Флойд оказывал им сопротивление при аресте, однако позднее в Сети появилось видео, на котором запечатлено обратное.

Участвовавшие в случившемся полицейские были уволены, а одного из них обвинили в убийстве по неосторожности.

В нескольких крупных городах США, в том числе в Атланте (штат Джорджия), Чикаго (штат Иллинойс), Денвере (штат Колорадо), Сиэтле (Вашингтон), Лос-Анджелесе и Сан-Франциско (штат Калифорния), из-за продолжающихся беспорядков был введен комендантский час. Чтобы утихомирить разбушевавшихся демонстрантов, власти 15 штатов, а также Вашингтона и округа Колумбия задействовали 5 тыс. силовиков из национальной гвардии.