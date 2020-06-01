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Двух полицейских уволили в Атланте за жестокое обращение с афроамериканцами

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Фото: REUTERS/Shannon Stapleton
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Двое сотрудников полиции были уволены в Атланте, штат Джорджия, за проявление излишней жестокости по отношению к темнокожим студентам. Об этом 31 мая заявила мэр города Кейша Лэнс Боттомс в ходе пресс-конференции, передает телеканала CBS7.

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Она отметила, что увиденные кадры, на которых двое правоохранителей остановили машину с парой темнокожих студентов, а после применили против них элетрошокеры без предъявления обвинений, были шокирующими.

Из-за слишком жестоких действий блюстителей закона Боттомс вместе с начальником полиции Атланты Эрикой Шилдс приняли решение об их увольнении.

В нескольких крупных городах США, в том числе в Атланте, Чикаго (штат Иллинойс), Денвере (штат Колорадо), Сиэтле (Вашингтон), Лос-Анджелесе и Сан-Франциско (штат Калифорния) был введен комендантский час. Чтобы утихомирить разбушевавшихся демонстрантов, власти 15 штатов, а также Вашингтона и округа Колумбия задействовали 5 тыс. силовиков из Национальной гвардии.

Массовые акции протеста начались в США после смерти 46-летнего афроамериканца Джорджа Флойда в Миннеаполисе, штат Миннесота. Мужчина скончался в конце мая после жесткого задержания, в ходе которого один из полицейских наступил ему коленом на шею. Задержанный жаловался на невозможность дышать, после чего потерял сознание и умер в больнице. При этом изначально полицейские заявляли, что Флойд оказывал им сопротивление при аресте, однако позднее в Сети появилось видео, на котором запечатлено обратное.

Участвовавшие в случившемся полицейские были уволены, а одного из них обвинили в убийстве по неосторожности.

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