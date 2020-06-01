Десятки случаев насилия и угроз в отношении журналистов выявили в США

В ходе протестов в США были совершены десятки противоправных действий в отношении журналистов, сообщил 31 мая Комитет защиты журналистов (CPJ).

«Имели место несколько десятков инцидентов с насилием и угрозами, а также арестов, целью которых были журналисты, освещающие нынешние протесты», — говорится в заявлении американской организации с отделениями во множестве стран.

В связи с выявлением противоправных действий в отношении сотрудников СМИ, организация издала рекомендации для журналистов, в которых есть предупреждение о том, что полиция может целенаправленно в них стрелять резиновыми пулями и бросать светошумовые гранаты.

Кроме того, опасность исходит от самих протестующих — они могут проявить агрессию, а также болеть COVID-19, что несет риск заражения.

Журналистам рекомендуется носить шлемы, противоосколочные очки и специальные жилеты для защиты от ножевых ударов.

Кроме того, необходимо носить респираторы или медицинские маски.

Ранее, в воскресенье, посольство России в США направило в Госдеп ноту протеста в связи с недопустимым обращением полиции Миннеаполиса с корреспондентом «РИА Новости» Михаилом Тургиевым. Офицеры распылили ему в лицо с близкого расстояния слезоточивый газ, после того как репортер предъявил журналистское удостоверение.

Уже несколько дней в США проходят массовые акции протеста, которые в ряде городов переросли в беспорядки и стычки с полицией. Причиной стала гибель афроамериканца Джорджа Флойда во время задержания в Миннеаполисе. Мужчина скончался в реанимации.