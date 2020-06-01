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Экс-советник Обамы увидела «российский след» в беспорядках в США

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Фото: TASS/Zuma
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Бывший советник по нацбезопасности экс-президента США Барака Обамы Сьюзан Райс предположила, что в протестах, связанных с гибелью афроамериканца Джорджа Флойда есть «русский след».

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Как пишет 31 мая Fox News, выводы бывшая чиновница сделала, опираясь «на собственный опыт». Доказательств или аргументов в пользу своих обвинений Райс не привела.

Так, по ее словам, в акциях протеста в американских городах участвуют мирные демонстранты, которые сосредоточены «на боли и неравенстве».

«Также у нас есть экстремисты, которые пытаются превратить протесты в что-то совершенно другое», — указала она, добавив, что не исключает причастности Москвы.

Кроме того, обозреватель канала CNN Дони О’Салливан в своей статье заявил, что не удивится, если вину за протесты попытаются возложить на Россию, которая якобы проводит «хитроумную тайную операцию в соцсетях», однако, по его мнению, достижение Москвы — в паранойе американцев. По его словам, бездоказательные обвинения вредят самим США.

Уже несколько дней в США проходят массовые акции протеста, которые в ряде городов переросли в беспорядки и стычки с полицией. Причиной стала гибель афроамериканца Джорджа Флойда во время задержания в Миннеаполисе. Мужчина скончался в реанимации. Причиной названы проблемы с сердцем.

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