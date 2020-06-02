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Демократы представили в конгрессе резолюцию против разгона протестующих

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Фото: REUTERS/Dustin Chambers
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Резолюцию, осуждающую президента Дональда Трампа за разгон протестующих в Вашингтоне, представили во вторник, 2 июня, лидер демократического меньшинства в сенате Чак Шумер и спикер палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси.

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В частности, конгрессмены осуждают Трампа за приказ военным применять газ и резиновые пули против американцев, которые мирно протестовали в парке Лафайет-сквер в Вашингтоне вечером 1 июня, сообщает CNS News.

Резолюция не предусматривает каких-либо действий в отношении президента США, является выражением позиции конгрессменов.

Трамп в понедельник в сопровождении охраны и журналистов вышел в Лафайет-сквер после выступления в Розовом саду Белого дома с речью о борьбе с беспорядками в стране. Именно в Лафайет-сквер протестующие собираются каждый день с 29 мая. Примерно за час до того, как Трамп вышел в сквер, полиция начала зачистку парка, вытеснив оттуда протестующих при помощи светошумовых гранат и слезоточивого газа.

Массовые акции против полицейского произвола вспыхнули в десятках американских городов из-за смерти 46-летнего афроамериканца Джорджа Флойда в результате жесткого задержания полицейскими в Миннеаполисе (штат Миннесота). Один из офицеров уже арестован по обвинению в непредумышленном убийстве.

Глава Белого дома Дональд Трамп призвал губернаторов к жестким действиям в своих штатах и пригрозил ввести армию в те регионы, где местные власти откажутся задействовать Национальную гвардию. Охватившие страну беспорядки президент США назвал актами внутреннего терроризма и преступлением перед человечеством.

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