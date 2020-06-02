Трамп назвал протесты в США актами терроризма

Нынешние беспорядки в Соединенных Штатах являются не мирными демонстрациями, а актами внутреннего терроризма. Об этом заявил президент США Дональд Трамп в своем обращении к согражданам.

«Это не мирные акции протеста, это акты внутреннего терроризма. Убийство невинных людей является преступлением против человечности и против Бога», — заявил Трамп.

Кроме того, президент США отметил, что региональные и местные органы власти не смогли защитить мирных жителей от преступников, которые устраивают беспорядки в стране, сообщает CNN.

«В последние дни наша страна оказалась захвачена профессиональными анархистами, жестокими толпами, поджигателями, мародерами, преступниками… и другими бунтовщиками. Ряд штатов и местных органов власти не приняли необходимых мер для защиты жилых районов», — сказал Трамп.

Он добавил, что федеральное правительство США намерено мобилизовать все свои гражданские и военные ресурсы, чтобы положить конец беспорядкам в стране.

По словам Трампа, он рекомендовал каждому губернатору США развернуть в его штате национальную гвардию в достаточном числе.

«Если город или штат отказывается предпринимать действия, необходимые для защиты жизни и собственности их жителей, то я разверну Вооруженные силы США и быстро решу проблему за них», — добавил он.

Массовые акции протеста в США начались 25 мая с Миннеаполиса (штат Миннесота), где 46-летний афроамериканец Джордж Флойд погиб в результате жесткого задержания полицейскими.

Правоохранителям поступило сообщение из местного магазина о крупном чернокожем мужчине, который расплатился якобы фальшивыми купюрами и будучи в нетрезвом виде собирается сесть за руль. Полицейские нашли предполагаемого нарушителя и повалили его на землю, один из них наступил Флойду коленом на шею. Задержанный несколько раз говорил, что не может дышать, и через некоторое время потерял сознание. Чуть позже он скончался в больнице.

Стражей порядка уволили, в отношении одного из них возбуждено уголовное дело. Несмотря на это, во многих крупных городах США вспыхнули протесты, которые сопровождаются погромами и столкновениями с полицией. В Миннеаполисе и ряде других городов введены режим ЧС и комендантский час.