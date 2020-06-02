Силы Нацгвардии привлекли к наведению порядка в 28 штатах США

В США силы Национальной гвардии привлекли для обеспечения порядка в 28 штатах после беспорядков, вызванных гибелью от рук полицейских афроамериканца Джорджа Флойда.

Отмечается, что всего в подавлении беспорядков задействованы 20,4 тыс. бойцов Национальной гвардии, сообщается на странице в Twitter этой силовой структуры.

Ранее в понедельник Белый дом призвал губернаторов больше привлекать Национальную гвардию к подавлению беспорядков.

Массовые акции протеста в США начались с Миннеаполиса, где афроамериканец Джордж Флойд погиб в результате жесткого задержания полицейскими. Демонстрации нередко сопровождаются погромами и столкновениями с правоохранителями. В Миннеаполисе и ряде других городов введены режим ЧС и комендантский час.

Президент США Дональд Трамп раскритиковал губернаторов штатов за слабую реакцию на протестные акции и потребовал отвечать на погромы силой. Он поручил направить дополнительные силы для подавления митингов и назвал беспорядки актами внутреннего терроризма.

Инцидент, вызвавший общественный резонанс, произошел в конце мая. Полицейским поступил звонок от сотрудника местного магазина с жалобой, что крупный чернокожий мужчина расплатился якобы фальшивыми купюрами, находится в состоянии сильного алкогольного опьянения и собирается сесть за руль.

Правоохранители нашли предполагаемого нарушителя — им оказался 46-летний Джордж Флойд. Полицейские повалили его на землю, один из них наступил Флойду коленом на шею и не обращал внимания не его крики о том, что он не может дышать. Через некоторое время задержанный потерял сознание, а чуть позже скончался в больнице.