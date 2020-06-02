Пушков рассказал о начавших «сыпаться» США

Соединенные Штаты вступили в эпоху «сумятицы», считает российский сенатор Алексей Пушков.

По его мнению, на это указывают несколько факторов, в том числе неспособность страны справиться с коронавирусом и массовые беспорядки.

«США начинают сыпаться. Это видно в Сирии и Афганистане, по катастрофе с COVID-19 в самих США, по неспособности помочь европейским союзникам в пик пандемии, по истеричным, но невнятным обвинениям в адрес Китая, по расовому бунту, по внутреннему расколу. США вступили во время сумятицы», — написал Пушков в Twitter.

Массовые акции против полицейского произвола вспыхнули в десятках американских городов из-за смерти 46-летнего афроамериканца Джорджа Флойда в результате жесткого задержания полицейскими в Миннеаполисе (штат Миннесота). Один из офицеров уже арестован по обвинению в непредумышленном убийстве.

Глава Белого дома Дональд Трамп призвал губернаторов к жестким действиям в своих штатах и пригрозил ввести армию в те регионы, где местные власти откажутся задействовать Национальную гвардию. Охватившие страну беспорядки президент США назвал актами внутреннего терроризма и преступлением перед человечеством.