Трамп потребовал от губернаторов принимать жесткие меры к протестующим

Президент США Дональд Трамп в понедельник, 1 июня, провел совещание с губернаторами штатов и потребовал от них более жесткой реакции на протесты, вспыхнувшие на фоне гибели афроамериканца в результате задержания полицейскими.

Как отмечают американские СМИ, совещание проходило в формате видеоконференции и было закрыто для журналистов. Утверждается, что глава Белого дома был рассержен: он жестко раскритиковал работу губернаторов и поручил силой отвечать на беспорядки в городах. По его словам, именно недостаточная реакция местных властей привела к насилию и погромам.

«Вы должны доминировать в этой ситуации, иначе вы будете выглядеть дураками. Вы должны арестовывать и судить людей», — цитирует Трампа CNN.

Американский лидер заявил, что «весь мир смеялся над Миннеаполисом», где протестующие сожгли полицейский участок.

Губернатор Иллинойса Джей Роберт Прицкер сообщил Трампу, что агрессивная риторика Белого дома только ухудшает ситуацию, и попросил президента «призывать к спокойствию». Однако Трамп ответил, что ему «тоже не очень нравится» риторика Прицкера, и раскритиковал его работу в борьбе с коронавирусом.

Также глава Белого дома выразил мнение, что за беспорядками стоит общественное движение ультралевого толка, которое будет проявлять себя «всё хуже и хуже», если его не подавить силой, в то время как большинство губернаторов «проявляют слабость».

«Вы должны арестовывать людей, вы должны выслеживать людей, вы должны посадить их в тюрьму на 10 лет, и вы никогда больше этого (погромов. — Ред.) не увидите», — цитирует американского лидера NBC News.

Массовые акции протеста в США начались 25 мая с Миннеаполиса (штат Миннесота), где 46-летний афроамериканец Джордж Флойд погиб в результате жесткого задержания полицейскими.

Правоохранителям поступил звонок от сотрудника местного магазина с жалобой, что крупный чернокожий мужчина расплатился якобы фальшивыми купюрами, находится в состоянии сильного алкогольного опьянения и собирается сесть за руль. Полицейские нашли предполагаемого нарушителя и повалили его на землю, причем один из них наступил Флойду коленом на шею. Задержанный несколько раз говорил, что не может дышать, и через некоторое время потерял сознание. Чуть позже он скончался в больнице.

Стражей порядка уволили, в отношении одного из них возбуждено уголовное дело. Несмотря на это, во многих крупных городах США вспыхнули протесты, которые сопровождаются погромами и столкновениями с полицией. В Миннеаполисе и ряде других городов введены режим ЧС и комендантский час.