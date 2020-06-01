МИД назвал антироссийской кампанией обвинения в причастности к протестам в США

Заявления о причастности России к беспорядкам в США являются частью кампании Вашингтона по «российскому вмешательству», начатой еще при экс-президенте Соединенных Штатов Бараке Обаме. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова 1 июня.

О наличии «русского следа» в беспорядках, вспыхнувших в американских городах, ранее заявила экс-советник Обамы Сьюзан Райс. По ее признанию, такой вывод она сделала, опираясь «на собственный опыт». Аргументов в пользу своих обвинений бывшая чиновница не привела.

«Ее (Райс. — Ред.) выводят в эфир для того, чтобы начать выстраивать на среднесрочную перспективу новую историю: историю относительно так называемого вмешательства России в те самые события, которые мы в последнюю неделю наблюдаем в США. Это не ее личная позиция, то есть, возможно, это и часть ее личной позиции, но это профессиональная кампания, которая сейчас выходит на очередной виток», — сказала Захарова в эфире телеканала «Россия 1».

Представитель российского МИДа подчеркнула, что протесты являются внутренним делом США, которые каждую свою проблему пытаются подать как «каким-то образом мотивированную Россией».

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков указывал, что подобные инсинуации являются ошибочными и «никак не могут отражать официальную точку зрения Вашингтона». По мнению члена комитета Совета Федерации по международным делам Олега Морозова, худшее, что сейчас может сделать Россия, это начать оправдываться.

Массовые акции протеста в США начались 25 мая с Миннеаполиса (штат Миннесота), где 46-летний афроамериканец Джордж Флойд погиб в результате жесткого задержания полицейскими.

Правоохранителям поступил звонок от сотрудника местного магазина с жалобой, что крупный чернокожий мужчина расплатился якобы фальшивыми купюрами, находится в состоянии сильного алкогольного опьянения и собирается сесть за руль. Полицейские нашли предполагаемого нарушителя и повалили его на землю, причем один из них наступил Флойду коленом на шею. Задержанный несколько раз говорил, что не может дышать, и через некоторое время потерял сознание. Чуть позже он скончался в больнице.

Стражей порядка уволили, в отношении одного из них возбуждено уголовное дело. Несмотря на это, во многих крупных городах США вспыхнули протесты, которые сопровождаются погромами и столкновениями с полицией. В Миннеаполисе и ряде других городов введены режим ЧС и комендантский час.