В США зафиксировали снижение уровня насилия в ходе протестов

Уровень насилия в ходе протестов в США, вспыхнувших после гибели афроамериканца при задержании в Миннеаполисе (штат Миннесота), снизился. Об этом заявил глава бюро Нацгвардии США генерал Джозеф Ленгейл во вторник, 2 июня.

По его словам, ночь на вторник стала самой спокойной, никто из бойцов Нацгвардии не пострадал.

«Мы заметили снижение уровня насилия. Но в целом мы наблюдаем сохранение или даже рост количества протестных акций», — цитирует его Reuters.

Помощь по предотвращению погромов полицейским в 29 штатах оказывают 18 тыс. бойцов Нацгвардии, и эта цифра будет увеличиваться, добавил Ленгейл.

Массовые акции протеста в США начались с Миннеаполиса, где афроамериканец Джордж Флойд погиб в результате жесткого задержания полицейскими. Демонстрации нередко сопровождаются погромами и столкновениями с правоохранителями. В Миннеаполисе и ряде других городов введены режим ЧС и комендантский час.

Президент США Дональд Трамп раскритиковал губернаторов штатов за слабую реакцию на протестные акции и потребовал отвечать на погромы силой. Он поручил направить дополнительные силы для подавления митингов и назвал беспорядки актами внутреннего терроризма.

Инцидент, вызвавший общественный резонанс, произошел в конце мая. Полицейским поступил звонок от сотрудника местного магазина с жалобой, что крупный чернокожий мужчина расплатился якобы фальшивыми купюрами, находится в состоянии сильного алкогольного опьянения и собирается сесть за руль.

Правоохранители нашли предполагаемого нарушителя — им оказался 46-летний Джордж Флойд. Полицейские повалили его на землю, один из них наступил Флойду коленом на шею и не обращал внимания не его крики о том, что он не может дышать. Через некоторое время задержанный потерял сознание, а чуть позже скончался в больнице.