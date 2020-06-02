Обама призвал добиться в США расового равенства в сфере правосудия

Бывший президент США Барак Обама призвал «извлечь уроки» из сложившегося расового кризиса и решить проблему неравенства в сфере американского правосудия. Такую мысль он выразил в своей статье, опубликованной на портале Medium.

Протесты, вспыхнувшие по всей стране после гибели афроамериканца в результате задержания полицейскими, Обама назвал «истинным и законным разочарованием в связи с неспособностью реформировать полицейскую практику и систему уголовного правосудия».

Он подчеркнул, что большинство людей проводят мирные митинги и такое поведение «заслуживает нашего уважения и поддержки, а не осуждения». При этом он призвал не оправдывать насилие и не следовать примеру меньшинства, которое «подвергает риску ни в чем не повинных людей».

По словам Обамы, митинги призваны «повысить осведомленность общественности, обратить внимание на несправедливость».

«Если мы хотим, чтобы наша система правосудия и всё американское общество в целом работали на основе более высокого этического кодекса, то мы должны смоделировать этот кодекс самостоятельно», — написал Обама.

Экс-президент выразил несогласие с мнением, что решить проблему расового неравенства можно только протестами, а не выборами. Он напомнил, что на работу полицейских управлений и системы правосудия прямое влияние оказывают местные власти, однако явка на местных выборах ничтожно мала. В связи с этим Обама призвал предъявлять конкретные требования к реформе полиции и работе системы правосудия.

«Чем конкретнее будут наши требования к правосудию и реформе полиции, тем сложнее будет выборным должностным лицам отреагировать лишь на словах и вернуться к обычному положению дел, как только протесты пройдут», — подчеркнул экс-президент.

Массовые акции протеста в США начались 25 мая с Миннеаполиса (штат Миннесота), где 46-летний афроамериканец Джордж Флойд погиб в результате жесткого задержания полицейскими. После жалобы из местного магазина правоохранители повалили мужчину на землю, один из них наступил Флойду коленом на шею и не обращал внимания не его крики о том, что он не может дышать. Через некоторое время задержанный потерял сознание и чуть позже скончался в больнице.

После инцидента полицейских уволили, один из них арестован по обвинению в непредумышленном убийстве. Несмотря на это, во многих крупных городах США вспыхнули протесты, которые сопровождаются погромами и столкновениями с полицией. В Миннеаполисе и ряде других городов введены режим ЧС и комендантский час.

1 июня президент США Дональд Трамп раскритиковал губернаторов штатов за слабую реакцию на погромы и потребовал силой отвечать на беспорядки. Также он поручил направить дополнительные силы для подавления протестов и назвал беспорядки актами внутреннего терроризма.