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Демократы назвали трусостью поведение Трампа во время протестов в США

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Фото: REUTERS/Tom Brenner
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Спикер Палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси и лидер сенатского демократического меньшинства Чак Шумер в совместном заявлении назвали трусостью применение слезоточивого газа против мирных демонстрантов у Белого дома. Сообщение опубликовано на сайте Нэнси Пелоси.

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По словам лидеров демократов, в это сложное время Соединенные Штаты нуждаются в реальном руководстве. Президент, который продолжает раздувать пламя раздора, фанатизма и насилия, поступает трусливо, неэффективно и опасно, говорится в заявлении.

Кроме того, Пелоси и Шумер добавили, что применение слезоточивого газа против мирных демонстрантов без провокаций только для того, чтобы «президент мог позировать для фотографий у церкви», просто бесчестит ценности, которым учит вера. Также демократы призвали президента США Дональда Трампа уважать достоинство и права всех американцев.

Ранее Трамп прогулялся до Епископальной церкви Святого Иоанна в Вашингтоне, которую накануне в воскресенье вечером подожгли вандалы. Перед этим полиция зачистила от протестующих Лафайет-сквер, где находится культовое сооружение

Массовые акции против полицейского произвола вспыхнули в десятках американских городов из-за смерти 46-летнего афроамериканца Джорджа Флойда в результате жесткого задержания полицейскими в Миннеаполисе (штат Миннесота). Один из офицеров уже арестован по обвинению в непредумышленном убийстве.

Глава Белого дома Дональд Трамп призвал губернаторов к жестким действиям в своих штатах и пригрозил ввести армию в те регионы, где местные власти откажутся задействовать Национальную гвардию. Охватившие страну беспорядки президент США назвал актами внутреннего терроризма и преступлением перед человечеством.

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