Байден призвал провести реформу полиции в США

Бывший вице-президент США Джо Байден осудил реакцию американского лидера Дональда Трампа на протесты, вспыхнувшие после гибели афроамериканца при задержании, и призвал Конгресс содействовать реформе полиции. Об этом он заявил в ходе выступления 2 июня.

Байден добивается выдвижения кандидатом от демократов на президентских выборах. В ходе выступления он пообещал в случае своей победы создать комиссию, которая будет осуществлять надзор за работой полиции.

Пока же, по его словам, в стране следует провести «реальную реформу полиции», в частности — запретить правоохранителям применять удушающие приемы и установить единый стандарт допустимого применения силы.

Байден полагает, что Трамп «разделил страну» и «превратил ее в поле битвы». Он осудил разгон мирных демонстрантов у Белого дома с применением слезоточивого газа — ранее Трамп прогулялся до Епископальной церкви Святого Иоанна в Вашингтоне, при этом Лафайет-сквер, где находится сооружение и где ежедневно собираются протестующие, полиции пришлось зачищать от митингующих. В руках президента была Библия, и Байден утверждает, что тот приехал лишь ради красивой фотосессии.

«Я бы хотел, чтобы он (Трамп. — Ред.) время от времени открывал ее (Библию .— Ред.), а не размахивал ею. Если бы он открыл ее, то смог бы узнать что мы все призваны любить друг друга, как любим себя. Это действительно тяжелая работа, <…> в которой Трамп не заинтересован», — цитирует Байдена NPR.

Провести реформу полиции и решить проблему расового неравенства в сфере правосудия призвал и бывший президент США Барак Обама. Он напомнил, что на работу правоохранителей и системы правосудия влияют местные власти, которые назначаются в результате выборов, однако явка на местных выборах ничтожно мала. В связи с этим Обама призвал предъявлять конкретные требования к реформам и выражать свое мнение на выборах.

Массовые акции протеста в США начались 25 мая с Миннеаполиса (штат Миннесота), где 46-летний афроамериканец Джордж Флойд погиб в результате жесткого задержания полицейскими. После жалобы из местного магазина правоохранители повалили мужчину на землю, один из них наступил Флойду коленом на шею и не обращал внимания не его крики о том, что он не может дышать. Через некоторое время задержанный потерял сознание и чуть позже скончался в больнице.

После инцидента полицейских уволили, один из них арестован по обвинению в непредумышленном убийстве. Несмотря на это, во многих крупных городах США вспыхнули протесты, которые сопровождаются погромами и столкновениями с полицией. В Миннеаполисе и ряде других городов введены режим ЧС и комендантский час.

Ранее Трамп раскритиковал губернаторов штатов за слабую реакцию на погромы и потребовал силой отвечать на беспорядки. Также он поручил направить дополнительные силы для подавления протестов и назвал беспорядки актами внутреннего терроризма.