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В ООН прокомментировали ситуацию с протестами и беспорядками в США

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Фото: REUTERS/Lawrence Bryant
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Беспорядки в США подчеркнули насилие со стороны полиции и расовое неравенство в стране. Таким мнением во вторник, 2 июня, поделилась верховный комиссар ООН по правам человека Мишель Бачелет.

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«В Соединенных Штатах протесты, вызванные убийством Джорджа Флойда, подчеркивают не только насилие со стороны полиции в отношении цветных людей, но и неравенство в отношении сферы здравоохранения, образования, занятости и повсеместной расовой дискриминации», — приводит агентство Reuters слова Бачелет.

Она добавила, что еще и пандемия коронавируса оказала разрушительное воздействие на людей африканского происхождения и этнических меньшинств в Бразилии, Великобритании, Франции и Соединенных Штатах.

На прошлой неделе в американском Миннеаполисе начались беспорядки после смерти 46-летнего афроамериканца Джорджа Флойда. Трое полицейских повалили его на асфальт и удерживали больше восьми минут. Один из них сдавил шею Флойду и позднее тот скончался в реанимации от асфиксии. Участвовавших в случившемся полицейских уволили, а одного из них обвинили в убийстве по неосторожности.

В настоящее время протестные акции проходят в крупных городах страны и выливаются в столкновения с полицией, грабежи и мародерства. В свою очередь, брат погибшего Джорджа Флойда призвал людей вести себя мирно и не устраивать погромы.

Президент США Дональд Трамп считает, что нынешние беспорядки в Соединенных Штатах являются не мирными демонстрациями, а актами внутреннего терроризма.

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