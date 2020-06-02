Прямой эфир
Сюжет:

Два человека погибли в результате беспорядков в пригороде Чикаго

0
Фото: ТАСС/Zuma
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Беспорядки в пригороде Чикаго, начавшиеся из-за смерти афроамериканца Джорджа Флойда во время задержания, привели к гибели двух человек, еще двое пострадали. Об этом пишет во вторник, 2 июня, местный телеканал WGNTV.

Черная путаница: почему полиция США не справляется с протестами
Америка столкнулась с крупнейшим за последнее время кризисом, подогреваемым пандемией

Трагедия произошла в городе Сисеро. Представитель муниципалитета Рэй Ханания подтвердил данные о жертвах.

Он рассказал, что в понедельник были задержаны не менее 60 участников беспорядков. Ханания указал, что в протестах также приняли участие жители других населенных пунктов, которые прибыли из Чикаго после закрытия его центра. По его словам, именно из-за их выстрелов пострадали горожане.

Представитель администрации добавил, что более сотни правоохранителей Цицерона патрулируют улицы города при содействии около 120 сотрудников государственной полиции и полиции штата.

Волна беспорядков захлестнула США после смерти 46-летнего афроамериканца Джорджа Флойда в результате жесткого полицейского задержания. Мужчина скончался 25 мая в реанимации. Инцидент произошел в Миннеаполисе, штат Миннесота, где и начались массовые протесты.

После случившегося полицейские утверждали, что Флойд оказывал сопротивление при задержании. Однако позднее в Сети было опубликовано видео, доказывающее обратное. На кадрах видно, как четверо стражей порядка повалили мужчину на землю, а один из них, белый полицейский, наступил ему коленом на шею. При этом задержанный жаловался на невозможность дышать, после чего потерял сознание. Позднее он скончался в реанимации от асфиксии.

Участвовавшие в случившемся полицейские были уволены, а одного из них обвинили в убийстве по неосторожности.

1 июня президент США Дональд Трамп раскритиковал губернаторов штатов за слабую реакцию на погромы и потребовал силой отвечать на беспорядки: «доминировать», «арестовывать» и «отдавать под суд». Он подчеркнул, что именно недостаточная реакция местных властей привела к насилию и бесчинствам, и поручил направить дополнительные силы для подавления протестов.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
В Атланте за сутки задержали более 50 человек за нарушение порядка
В Нью-Йорке ввели комендантский час из-за беспорядков

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020