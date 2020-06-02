Два человека погибли в результате беспорядков в пригороде Чикаго

Беспорядки в пригороде Чикаго, начавшиеся из-за смерти афроамериканца Джорджа Флойда во время задержания, привели к гибели двух человек, еще двое пострадали. Об этом пишет во вторник, 2 июня, местный телеканал WGNTV.

Трагедия произошла в городе Сисеро. Представитель муниципалитета Рэй Ханания подтвердил данные о жертвах.

Он рассказал, что в понедельник были задержаны не менее 60 участников беспорядков. Ханания указал, что в протестах также приняли участие жители других населенных пунктов, которые прибыли из Чикаго после закрытия его центра. По его словам, именно из-за их выстрелов пострадали горожане.

Представитель администрации добавил, что более сотни правоохранителей Цицерона патрулируют улицы города при содействии около 120 сотрудников государственной полиции и полиции штата.

Волна беспорядков захлестнула США после смерти 46-летнего афроамериканца Джорджа Флойда в результате жесткого полицейского задержания. Мужчина скончался 25 мая в реанимации. Инцидент произошел в Миннеаполисе, штат Миннесота, где и начались массовые протесты.

После случившегося полицейские утверждали, что Флойд оказывал сопротивление при задержании. Однако позднее в Сети было опубликовано видео, доказывающее обратное. На кадрах видно, как четверо стражей порядка повалили мужчину на землю, а один из них, белый полицейский, наступил ему коленом на шею. При этом задержанный жаловался на невозможность дышать, после чего потерял сознание. Позднее он скончался в реанимации от асфиксии.

Участвовавшие в случившемся полицейские были уволены, а одного из них обвинили в убийстве по неосторожности.

1 июня президент США Дональд Трамп раскритиковал губернаторов штатов за слабую реакцию на погромы и потребовал силой отвечать на беспорядки: «доминировать», «арестовывать» и «отдавать под суд». Он подчеркнул, что именно недостаточная реакция местных властей привела к насилию и бесчинствам, и поручил направить дополнительные силы для подавления протестов.