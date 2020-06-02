В Нью-Йорке ввели комендантский час из-за беспорядков

Власти американского штата Нью-Йорк приняли решение ввести комендантский час из-за акций протеста после убийства Джорджа Флойда в Миннесоте. Об этом 1 июня на своей странице в Twitter сообщил губернатор штата Эндрю Куомо.

Он вступит в силу в понедельник в 23:00 (06:00 мск 2 июня) и продлится до 05:00 (12:00 мск) вторника. Таким образом, после 11 вечера ньюйоркцам будет запрещено покидать свои дома, пишет НСН.

По словам мэра Нью-Йорка Билла де Блазио и губернатора штата Эндрю Куомо, полицейское управление Нью-Йорка вдвое увеличит присутствие полиции в ряде районов, включая Нижний Манхэттен и Бруклин, где накануне вечером были зафиксированы акты насилия и был нанесен материальный ущерб.

Мэр Нью-Йорка отметил, что он поддерживает и выступает за мирный протест в этом городе. Комендантский час вводится ради защиты населения. Куомо подчеркнул, что поддерживает протестующих и их послание, «но, к сожалению, есть люди, которые хотят воспользоваться этим моментом и дискредитировать его в своих целях».

Волна протестов и беспорядков прокатилась по городам США после гибели в Миннеаполисе от рук полиции афроамериканца Джорджа Флойда, напоминает REGNUM. Полицейские надели на Флойда наручники, повалили его и навалились на него втроем, причем один из них наступил ему коленом на шею. Флойд говорил, что не может дышать, но не был услышан, пишет «Газета.ру». Позднее он скончался в реанимации от асфиксии.

После начала протестов четверо полицейских были уволены, а одного из них обвинили в убийстве по неосторожности. В ряде американских городов из-за протестов был введен комендантский час. Как отмечает «РИА Новости», в ходе подавления беспорядков от резиновых пуль и слезоточивого газа пострадали не только протестующие, но и представители СМИ.

1 июня сообщалось, что более 17 тыс. бойцов Нацгвардии мобилизованы на борьбу с беспорядками в США.