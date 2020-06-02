В Атланте за сутки задержали более 50 человек за нарушение порядка

В Атланте в ходе протестов, связанных со смертью афроамериканца Джорджа Флойда в результате жесткого задержания полицией в Миннеаполисе, задержаны 52 человека. Об этом во вторник, 2 июня, сообщает WSB TV Atlanta.

«Мы в течение дня столкнулись с рядом проблем, в том числе когда протестующие перекрыли движение автотранспорта на нескольких дорогах и вышли на автостраду. Комендантский час наступил, полицейские обеспечивают его соблюдение и производят задержания при необходимости»,— цитирует агентство управление городской полиции.

Задержанным также предъявлены обвинения в мародерстве.

В Атланте в связи с акциями протеста 29 мая были доставлены в полицейские участки 77 человек, 30 мая — 157 человек, 31 мая — 64 человека, 1 июня — 52.

1 июня издание Government Executive со ссылкой на письмо Бюро тюрем США сообщило о закрытии федеральных тюрем впервые за 25 лет в связи с беспорядками в стране. Отмечается, что закрытие продлится до тех пор, пока не утихнут волнения.

Волна беспорядков охватила США после смерти 46-летнего афроамериканца Джорджа Флойда в результате жесткого полицейского задержания. Мужчина скончался 25 мая в реанимации. Инцидент произошел в Миннеаполисе, штат Миннесота, где и взяли начало массовые протесты.

После случившегося полицейские утверждали, что Флойд оказывал сопротивление при задержании. Однако позднее в Сети было опубликовано видео, доказывающее обратное. На его кадрах видно, как четверо стражей порядка повалили мужчину на землю, а один из них, белый мужчина, наступил ему коленом на шею. При этом задержанный жаловался на невозможность дышать, после чего потерял сознание.

Участвовавшие в случившемся полицейские были уволены, а одного из них обвинили в убийстве по неосторожности.

1 июня президент США Дональд Трамп раскритиковал губернаторов штатов за слабую реакцию на погромы и потребовал силой отвечать на беспорядки: «доминировать», «арестовывать» и «отдавать под суд». Он подчеркнул, что именно недостаточная реакция местных властей привела к насилию и бесчинствам, и поручил направить дополнительные силы для подавления протестов.