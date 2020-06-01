Мэйуэзер-младший оплатит расходы на похороны Джорджа Флойда

Экс-чемпион мира в пяти весовых категориях боксер Флойд Мэйуэзер – младший в разговоре с генеральным директором Hollywood Unlocked Джейсоном Ли сообщил в понедельник,1 июня, что возьмет на себя расходы на похороны Джорджа Флойда, смерть которого спровоцировала массовые протесты в США.

Мэйуэзер-младший оплатит траурные церемонии в Хьюстоне, Миннесоте и Шарлотте.

Массовые акции протеста в США начались 25 мая с Миннеаполиса (штат Миннесота), где 46-летний афроамериканец Джордж Флойд погиб в результате жесткого задержания полицейскими.

Правоохранителям поступил звонок от сотрудника местного магазина с жалобой, что крупный чернокожий мужчина расплатился якобы фальшивыми купюрами, находится в состоянии сильного алкогольного опьянения и собирается сесть за руль. Полицейские нашли предполагаемого нарушителя и повалили его на землю, причем один из них наступил Флойду коленом на шею. Задержанный несколько раз говорил, что не может дышать, и через некоторое время потерял сознание. Чуть позже он скончался в больнице.

Стражей порядка уволили, в отношении одного из них возбуждено уголовное дело. Несмотря на это, во многих крупных городах США вспыхнули протесты, которые сопровождаются погромами и столкновениями с полицией. В Миннеаполисе и ряде других городов введены режим ЧС и комендантский час.

1 июня президент США Дональд Трамп раскритиковал губернаторов штатов за слабую реакцию на погромы и потребовал силой отвечать на беспорядки: «доминировать», «арестовывать» и «отдавать под суд». Он подчеркнул, что именно недостаточная реакция местных властей привела к насилию и бесчинствам, и поручил направить дополнительные силы для подавления протестов.