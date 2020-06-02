В США хозяин русского ресторана защитил его от толпы протестующих

Люди встали на оборону русского ресторана Pushkin в американском Сан-Диего от толпы протестующих во время бушующих в США беспорядков, начавшихся из-за смерти афроамериканца Джорджа Флойда во время задержания. Об этом рассказал в интервью Пятому каналу владелец заведения Айк Газарян во вторник, 2 июня.

Когда беспорядки дошли до Сан-Диего, Газарян задумался о необходимости защитить ресторан. Протестующие переворачивали автомобили, поджигали банки и здания.

«Я понял, что нужно что-то предпринимать. Мои друзья — здешние бухарские евреи, азербайджанцы, армяне, русские, украинцы все вместе сплотились. Ну, и у всех есть лицензия на оружие. Собралось нас человек десять моих друзей, моих гостей ресторана, где мы всегда гуляем. Тех, кому этот ресторан больше всех нравится. Все с собой привезли оружие», — рассказал ресторатор.

Поначалу на улице было тихо, а потом собравшиеся заметили толпу, направляющуюся к ресторану. По пути протестующие уже разгромили несколько магазинов.

Газарян вместе с другими собравшимися вышел ко входу в заведение с оружием. Внутри для полного контроля над ситуацией оставили еще двух человек с дробовиками. По словам владельца ресторана, защитники хотели дать понять протестующим серьезность своих намерений. В результате толпа миновала русский ресторан, не причинив ущерба.

Хозяин заведения уточнил, что на протяжении дня сотрудников правоохранительных органов на улице не было видно.

«Они гуляют с одного района в другой район, и они тоже не хотят разъединяться, видимо, это у них тактика такая. Они по пять-шесть машин гоняли, и когда происходили такие вещи, то они не везде успевали и из-за этого взломали очень много магазинов в центре тоже», — рассказал Газарян.

Волна беспорядков захлестнула США после смерти 46-летнего афроамериканца Джорджа Флойда в результате жесткого полицейского задержания. Инцидент произошел в Миннеаполисе, штат Миннесота, где и начались массовые протесты.

После случившегося полицейские утверждали, что Флойд оказывал сопротивление при задержании. Однако позднее в Сети было опубликовано видео, доказывающее обратное. На кадрах видно, как четверо стражей порядка повалили мужчину на землю, а один из них, белый полицейский, наступил ему коленом на шею. При этом задержанный жаловался на невозможность дышать, после чего потерял сознание. Позднее он скончался в реанимации от асфиксии.

Участвовавшие в случившемся полицейские были уволены, а одного из них обвинили в убийстве по неосторожности.